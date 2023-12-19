الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قبل اجتماع البنك المركزي.. ننشر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك

الدولار
الدولار

يشهد سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري استقرارًا في تعاملات اليوم الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023، حيث يحافظ على آخر مستويات رسمية معلنة، وذلك قبل اجتماع البنك المركزي لحسم سعر الفائدة.

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت في اجتماعها الأخير يوم الخميس الموافق 15 ديسمبر 2023، تثبيت سعر الفائدة على عائدى الإيداع والإقراض عند 11.25% و12.25% على التوالي.

 

موعد اجتماع البنك المركزي المصري

 

ويترقب المستثمرون اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل، حيث من المتوقع أن يعلن البنك المركزي عن قراره بشأن سعر الفائدة.

وإذا قرر البنك المركزي رفع سعر الفائدة، فمن المتوقع أن يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري أيضًا، أما إذا قرر البنك المركزي الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فمن المتوقع أن يستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الدولار اليوم في مصر

التاريخ: الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

التوقيت: 17:09 بتوقيت القاهرة

سعر الشراء: 30.85 جنيه مصري

سعر البيع: 30.90 جنيه مصري

 

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

 

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك التجاري الدولي (CIB)للبيع 30.75 جنيه وسجل للشراء30.85 جنيه

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي للبيع30.75 جنيه، وسجل للشراء30.85 جنيه

 

سعر الدولار اليوم في البنك الاهلي

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في البنك الأهلي المصري للبيع 30.75 جنيه، وسجل للشراء30.85 جنيه

 

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في بنك مصر للبيع 30.75  جنيه، وللشراء 30.85 جنيه

 

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سعر الدولار في مصر اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

سجل سعر الدولار في مصر اليوم  في بنك قطر الوطني الأهلي (QNB) للبيع 30.75 جنيه، وسجل  سعر الدولار في مصر للشراء  30.85 جنيه

سجل سعر الدولار في مصر اليوم  في بنك HSBC، للبيع 30.75 جنيه، وسجل سعر الدولار اليوم في مصر للشراء 30.85 جنيه.

سجل سعر الدولار في مصر اليوم  في بنك الاسكندرية للبيع 30.75 جنيه، وسجل  سعر الدولار في مصر للشراء 30.85 جنيه

سجل سعر الدولار في مصر اليوم  في بنك قناة السويس للبيع 30.75 جنيه، وسجل  سعر الدولار في مصر للشراء 30.85 جنيه

 

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