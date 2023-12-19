الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

الريال السعودي
الريال السعودي

يبحث كثير من المواطنين وأصحاب الأعمال، خلال الساعات القليلة الماضية، عن سعر الريال السعودي  اليوم في مصر 2023، بعد زيادة الطلب عليه خلال الفترة الحالية خاصة من المعتمرين.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 

وفي هذه السطور يستعرض "الدستور" كل ما تريد معرفته سعر الريال السعودي  اليوم في مصر 2023.

وبحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري سجل سعر الريال السعودي اليوم في مصر 2023 نحو 8.22 للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر 

سجل سعر الريال السعودي  في البنك الاهلي المصري اليوم في مصر 2023 نحو 8.19  للشراء و8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم في مصر 2023 نحو 8.20  للشراء و8.23 للبيع.

في حين سجل سعر الريال السعودي في بنك التجاري الدولي اليوم في مصر 2023 نحو 8.24 للشراء و8.26  للبيع.

سجل سعر الريال السعودي  في بنك القاهرة اليوم في مصر 2023 نحو 8.19 للشراء و8.22  للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي اليوم في مصر 2023 نحو 8.20  للشراء و8.24 للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد وأسعار العملات الأجنبية

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي  في بنك البركة  اليوم في مصر 2023 نحو 8.20  للشراء و8.24 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول اليوم في مصر 2023 نحو 8.25  للشراء و8.27 للبيع.

سجل سعر الريال  السعودي في بنك الاسكندرية  اليوم في مصر 2023 نحو 8.24  للشراء و8.26 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس اليوم في مصر 2023 نحو 8.25  للشراء و8.26 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان اليوم في مصر 2023 نحو 8.19  للشراء و8.22 للبيع.

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي اليوم في مصر 2023 نحو 8.20 للشراء و8.24 للبيع.

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