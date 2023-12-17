سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد وأسعار العملات الأجنبية

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد - بداية تعاملات الاسبوع في البنوك المصرية، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ريال سعودى 8.2207 جنيه للشراء، و8.2470 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية اليوم