الأحد 17 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد وأسعار العملات الأجنبية

الريال السعودي
الريال السعودي

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أغلب البنوك العاملة في مصر خلال تعاملات اليوم الأحد  - بداية تعاملات الاسبوع في البنوك المصرية، وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم ريال سعودى     8.2207 جنيه للشراء، و8.2470 جنيه للبيع على شاشات البنك المركزي المصري، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد. 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر والبنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء، و8.22 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 8.18 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

و سجل سعر الريال السعودي في بنك التعمير والإسكان 8.21 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي 8.23 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

وفي بنك الكويت الوطني، سجل سعر الريال السعودي 8.17 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، وفي البنك المصري الخليجي 8.17 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء، و8.26 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد 7.95 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي في بنك الاستثمار العربي إلى 8.20 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع، وفي بنك قطر الوطني الأهلي 8.13 جنيه للشراء، و8.25 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى البنوك

استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.. وارتفاع اليورو والاسترليني

 

أسعار العملات الأجنبية اليوم 

العملة  شراء  بيع
الدولار أمريكى 30.841430.9386
يورو33.598733.7138
جنيه إسترلينى 39.091539.2363
فرنك سويسرى35.417435.5534
100 ين يابانى21.691821.7647
ريال سعودى8.22078.2470
دينار كويتى100.2452100.5936
درهم اماراتى 8.39668.4253
اليوان الصينى 4.33244.3466

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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سعر الدولار اليوم في مصر 2023 مقابل الجنيه المصري

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