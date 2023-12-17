الأحد 17 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى البنوك

الريال السعودى
الريال السعودى

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تهم الكثيرين خاصة العاملين في المملكة العربية السعودية من أجل إرسال التحويلات المالية لاسرهم.
 

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البنوك  وأسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري 

8.2204 جنيه للشراء 
8.2472 جنيه للبيع

 سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
 8.19  جنيه للشراء 
8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصر   

8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع

 

 اقرأ ايضا

سعر الدولار اليوم في مصر 2023 فى البنوك المصرية

سعر الذهب في مصر بالمصنعية اليوم الاحد 17 ديسمبر 2023

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الإسكندرية 

8.21  جنيه للشراء
8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قناة السويس 

8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك القاهرة 
8.19 جنيه للشراء
  8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib 

8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

 

وفق البنك المركزي السعودي يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 0.27  ريال 

 

سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 3.720 ليرة  

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن فى مصر اليوم السبت 16-12-2023

عيار 21 يواصل الارتفاع.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 15-12-2023 فى مصر

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد 
 

دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع

يورو 
33.6943 جنيه للشراء 
33.8128 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى 
39.2303 جنيه للشراء 
39.3662 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.5439 جنيه للشراء 
35.6599 جنيه للبيع 

100 ين يابانى
21.7899 جنيه للشراء 
21.8601 جنيه للبيع 
 

دينار كويتى
100.2224 جنيه للشراء 
100.6492 جنيه للبيع 

درهم إماراتي
8.3966 جنيه للشراء 
8.4253 جنيه للبيع 

اليوان الصيني
4.3227 جنيه للشراء 
4.3376 جنيه للبيع

txt

أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023 فى مصر

txt

أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت السبت 16-12-2023

سعر الريال السعودي سعر الريال السعودي اليوم في مصر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري سعر الريال السعودي مقابل الدولار سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية أسعار العملات الأجنبية اليوم الاحد سعر الدولار اليوم في مصر 2023 سعر الذهب في مصر بالمصنعية

الأكثر قراءة

تقارير سعودية: فيفا يغرم الأهلى 50 ألف فرانك

عاجل.. القاهرة الإخبارية: إطلاق نار يستهدف حاجز عناب شرقى طولكرم (فيديو)

سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى البنوك

عاجل.. متحدث جيش الاحتلال: حماس تبث تسجيلا بالعبرية لجذب جنودنا لكمين (فيديو)

مواعيد عرض مسلسل زينهم عبر قنوات "ON E " و"ON دراما" والإعادة

مجلس الشباب المصرى: 10 آلاف متطوع شاركوا فى متابعة ورصد العملية الانتخابية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجزرة بدم بارد ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلى فى مستشفى كمال عدوان

محاسن السنوسي

ماذا بعد الانتخابات؟!

د.أحمد الخميسى

الغرب الذى نكره.. الغرب الذى نحب

محمد الفايدي

إدارة التخلف وتهميش التنمية

وائل لطفي

لماذا ترتفع الأسعار؟

ماجد حبته

أمير التسامح.. وداعًا

محمد الراعي

الطعمية بالشطة.. اكتسحت الكبسة ‏

محمد عبد العزيز

‏رغم كرة القدم وحكاية الطعمية.. نبقى أحبابًا‏

صور

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

ارفع علمك بالعالي.. المصريون يشاركون في العرس الانتخابي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مفاجأة.. إسرائيل تقتل 3 محتجزين فى غزة رغم رفعهم الراية البيضاء

طائرات الاحتلال الحربية تشن غارات عنيفة على بلدات وقرى جنوب لبنان

أقوى من الفيضانات.. لماذا ستفشل خطة إسرائيل لتدمير أنفاق غزة؟