سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى البنوك
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تهم الكثيرين خاصة العاملين في المملكة العربية السعودية من أجل إرسال التحويلات المالية لاسرهم.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البنوك وأسعار العملات الأجنبية.
سعر الريال السعودي اليوم في مصر
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري
8.2204 جنيه للشراء
8.2472 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصر
8.19 جنيه للشراء
8.22 جنيه للبيع
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الإسكندرية
8.21 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قناة السويس
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك القاهرة
8.19 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib
8.18 جنيه للشراء
8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي مقابل الدولار
وفق البنك المركزي السعودي يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 0.27 ريال
سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية
بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 3.720 ليرة
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.6943 جنيه للشراء
33.8128 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
39.2303 جنيه للشراء
39.3662 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.5439 جنيه للشراء
35.6599 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.7899 جنيه للشراء
21.8601 جنيه للبيع
دينار كويتى
100.2224 جنيه للشراء
100.6492 جنيه للبيع
درهم إماراتي
8.3966 جنيه للشراء
8.4253 جنيه للبيع
اليوان الصيني
4.3227 جنيه للشراء
4.3376 جنيه للبيع