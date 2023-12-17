سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 فى البنوك

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الموضوعات التي تهم الكثيرين خاصة العاملين في المملكة العربية السعودية من أجل إرسال التحويلات المالية لاسرهم.



ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 17 ديسمبر 2023 في البنوك وأسعار العملات الأجنبية.



سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك المركزي المصري

8.2204 جنيه للشراء

8.2472 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك الأهلي المصري

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك مصر

8.19 جنيه للشراء

8.22 جنيه للبيع

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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك الإسكندرية

8.21 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك قناة السويس

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في بنك القاهرة

8.19 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي cib

8.18 جنيه للشراء

8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي مقابل الدولار

وفق البنك المركزي السعودي يبلغ سعر الريال السعودي مقابل الدولار الأمريكي 0.27 ريال





سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية

بلغ سعر الريال السعودي مقابل الليرة السورية 3.720 ليرة

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد



دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.6943 جنيه للشراء

33.8128 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

39.2303 جنيه للشراء

39.3662 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.5439 جنيه للشراء

35.6599 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.7899 جنيه للشراء

21.8601 جنيه للبيع



دينار كويتى

100.2224 جنيه للشراء

100.6492 جنيه للبيع

درهم إماراتي

8.3966 جنيه للشراء

8.4253 جنيه للبيع

اليوان الصيني

4.3227 جنيه للشراء

4.3376 جنيه للبيع