سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية 

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية يهتم بالبحث عنه الكثير من المواطنين الراغبين في التجهيز لموسم الحج للعام القادم والذي بدأ الحجز له بالفعل من أسابيع مضت.

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية.



سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 8.2226 جنيه للشراء و8.2490 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع





سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع



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اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد

دولار أمريكى

30.8414 جنيه للشراء

30.9386 جنيه للبيع

يورو

33.1915 جنيه للشراء

33.3023 جنيه للبيع

جنيه إسترلينى

38.7523 جنيه للشراء

38.8774 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

35.1670 جنيه للشراء

35.2818 جنيه للبيع

100 ين يابانى

21.2333 جنيه للشراء

21.3017 جنيه للبيع

دينار كويتى

99.9819 جنيه للشراء

100.3294 جنيه للبيع

درهم اماراتى

8.3975 جنيه للشراء

8.4262 جنيه للبيع

اليوان الصينى

4.3114 جنيه للشراء

4.3256 جنيه للبيع

