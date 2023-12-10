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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية 

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية يهتم بالبحث عنه الكثير من المواطنين الراغبين في التجهيز لموسم الحج للعام القادم والذي بدأ الحجز له بالفعل من أسابيع مضت.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية.
 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم 

 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 8.2226 جنيه للشراء و8.2490 جنيه للبيع 
 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في البنك الأهلي المصري 8.19  جنيه للشراء  و8.22  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع

 
 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك الإسكندرية 8.21  جنيه للشراء و8.25  جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء  و8.25 جنيه للبيع
 

سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي cib  8.18 جنيه  للشراء و8.25 جنيه للبيع

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دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء 
30.9386 جنيه للبيع 

يورو
33.1915 جنيه للشراء 
33.3023 جنيه للبيع 

جنيه إسترلينى
38.7523 جنيه للشراء 
38.8774 جنيه للبيع 

فرنك سويسرى
35.1670 جنيه للشراء 
35.2818 جنيه للبيع 

100 ين يابانى 
21.2333 جنيه للشراء 
21.3017 جنيه للبيع 

دينار كويتى 
99.9819 جنيه للشراء 
100.3294 جنيه للبيع 

درهم اماراتى
8.3975 جنيه للشراء 
8.4262 جنيه للبيع 

اليوان الصينى 
4.3114 جنيه للشراء 
4.3256 جنيه للبيع 
 

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