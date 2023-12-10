سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-12-2023 فى البنوك المصرية
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية يهتم بالبحث عنه الكثير من المواطنين الراغبين في التجهيز لموسم الحج للعام القادم والذي بدأ الحجز له بالفعل من أسابيع مضت.
ننشر في التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الأحد 10-12-2023 في البنوك المصرية وأسعار العملات الأجنبية.
سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم
سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في البنك المركزي المصري 8.2226 جنيه للشراء و8.2490 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في البنك الأهلي المصري 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في بنك مصر 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك الإسكندرية 8.21 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك قناة السويس 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد امام الجنيه في بنك القاهرة 8.19 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
سعر الريال السعودي اليوم الاحد أمام الجنيه في البنك التجاري الدولي cib 8.18 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع
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اسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد
دولار أمريكى
30.8414 جنيه للشراء
30.9386 جنيه للبيع
يورو
33.1915 جنيه للشراء
33.3023 جنيه للبيع
جنيه إسترلينى
38.7523 جنيه للشراء
38.8774 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
35.1670 جنيه للشراء
35.2818 جنيه للبيع
100 ين يابانى
21.2333 جنيه للشراء
21.3017 جنيه للبيع
دينار كويتى
99.9819 جنيه للشراء
100.3294 جنيه للبيع
درهم اماراتى
8.3975 جنيه للشراء
8.4262 جنيه للبيع
اليوان الصينى
4.3114 جنيه للشراء
4.3256 جنيه للبيع