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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الذهب اليوم السبت 9-12-2023 بدون مصنعية

الذهب
الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-12-2023 بدون مصنعية في محلات الصاغة المصرية محور اهتمام الملايين من المواطنين الراغبين في استثمار مدخراتهم في ظل توتر الأوضاع الجيوسياسية في الشرق الأوسط بسبب الأحداث المتوترة في قطاع غزة و الاجتياح البري لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

أسعار الذهب اليوم السبت 9-12-2023 في مصر بدون مصنعية

يقدم الدستور للقراء أسعار الذهب اليوم في مصر السبت 9-12-2023 بدون مصنعية في إطار الخدمات المتنوعة التي يقدمها على مدار اليوم في مختلف المجالات التي تهم قطاع كبير من المواطنين حيث تشهد أسعار المعدن النفيس ارتفاعات حادة بفعل تزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الربع الأول من العام الحالي 2024 وإليكم الأسعار بالتفصيل:-

سعر جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 3188.5 جنيه.
الشراء 3165.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.75 نقطة.

 

سعر جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2922.75 جنيه.
الشراء 2902 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2790 جنيه.
الشراء 2770 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 5 نقطة.

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سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

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سعر جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2391.5 جنيه.
الشراء 2374.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 4.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1860 جنيه.
الشراء 1846.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 3.25 نقطة.


سعر جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1594.25 جنيه.
الشراء 1582.75 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.75 نقطة.

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سعر جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1195.75 جنيه.
الشراء 1187.25 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 2.25 نقطة.


سعر جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 22320 جنيه.
الشراء 22160 جنيه.
بمعدل صعود وصل إلى 40 نقطة.


سعر اونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 2031$.
الشراء 2030$.
بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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