البورصة تعلن سعر وضوابط تداول حق اكتتاب المشروعات الصناعية والهندسية

أعلنت البورصة المصرية، ضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

وقالت البورصة في بيانها اليوم الأربعاء، إن لجنة العمليات قررت أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.121 جنيه للحق، وأن يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.

وقررت البورصة كذلك أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلًا كما يلي:

• تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 150.000 جم حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلًا خلال الفترة من 11 ديسمبر 2023 إلى 3 يناير 2024.

• تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلًا 31.922.40 جنيه.

• اعتبارًا من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلًا تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.

• يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.

وأضافت أنه فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.

وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.