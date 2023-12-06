الأربعاء 06 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تعلن سعر وضوابط تداول حق اكتتاب المشروعات الصناعية والهندسية

البورصة المصرية
البورصة المصرية

أعلنت  البورصة المصرية، ضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة المشروعات الصناعية والهندسية.

وقالت البورصة في بيانها اليوم الأربعاء، إن لجنة العمليات قررت أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.121 جنيه للحق، وأن يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على الف من الجنيه، وأن تحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلى خلال جلسة التداول.

وقررت البورصة كذلك أن تكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلًا كما يلي:

• تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 150.000 جم حتى نهاية الفترة التى يتداول فيها الحق منفصلًا خلال الفترة من 11 ديسمبر 2023 إلى 3 يناير 2024.

• تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلًا 31.922.40 جنيه.

• اعتبارًا من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلًا تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.

• يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير فى رأس المال.

وأضافت أنه فى ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلى إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.

وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.

البورصة البورصة المصرية افصاح البورصة بورصة مصر

مواد متعلقة

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و"السوقى" يخسر 6 مليارات جنيه

الأكثر قراءة

عاجل| بينهم مستشار وزير التموين.. القصة الكاملة للتحقيق مع المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية

عاجل.. توقف الملاحة فى قناة السويس الجديدة بعد اصطدام سفينة حاويات.. والهيئة تتعامل

عاجل.. الباز يكشف سر خطيئة عمرو أديب مع سمير غطاس (فيديو)

التاريخ الأسود لعمرو أديب.. عروض هزلية للنيل من مصر بسياسة "أبجنى تجدنى"؟

اسمان و5 جوازات سفر.. الرحلة الغامضة للمشبوه "سمير غطاس"

عاجل.. التايمز تكشف دور "بلاك ووتر" في خطة إغراق أنفاق غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

هلباوي الاعلام !

أحمد بهاء الدين شعبان

الإبادة الجماعية : قراءة فى كتاب مُنصف!

د. منى حلمى

اختناق

مدحت بشاى

فى المشاركة السياسية الخير الأسمى

محمد رفعت

رسائل تصويت المصريين

جلال حمام

جيشنا.. قوة الردع التى يهابها الأعداء

عبد الرحيم طايع

عوِّودوا أنفسكم وأولادكم الانتخابات

أميرة عبد الكريم

الطريق من "نبت" وزيرة مصر القديمة إلى "رئيسة وزراء" الجمهورية الجديدة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يزيد من تجنيد الإناث فى الوحدات القتالية بغزة

الأحد.. الكابينت الإسرائيلى يجتمع لمناقشة زيادة المساعدات لغزة ودخول عمال الضفة الغربية

الرئاسة الفلسطينية تحذر من تصعيد الاحتلال جرائمه فى غزة والضفة الغربية