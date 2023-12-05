الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم.. و"السوقى" يخسر 6 مليارات جنيه

البورصة
البورصة

تباين أداء مؤشرات البورصة، لدى ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، منتصف تداولات الأسبوع، متأثرة بعمليات بيع موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والمتعاملين المصريين الأفراد والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التي قابلتها عمليات شراء طفيفة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية على أسهم منتقاة بالسوق.

وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و699 مليار جنيه، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى الـ5.2 مليار جنيه على الاسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على نحو 1.66 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 159 ألف صفقة بيع وشراء.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 0.54%، ليغلق عند مستوى 25127 نقطة، كما هبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.56%، ليغلق عند مستوى 30198 نقطة، في الوقت الذى تراجع فيه مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.55%، ليغلق عند مستوى 10698 نقطة.

وارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.75%، ليغلق عند مستوى 5425 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 0.33%، ليغلق عند مستوى 7866 نقطة.

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