تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

تباين أداء أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لدى مستهل تعاملات الأسبوع، اليوم الأحد، حيث ارتفعت المؤشرات الثانوية، فميا تراجعت نظيرتها الرئيسية بنحو طفيف، على خلفية موجة البيع الموسعة التي طالت أغلبية أسهم السوق الكبرى والقيادية في مستهل التعاملات.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة طفيفة

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة طفيفة لم تتجاوز 0.02%، ليصل إلى مستوى 24739 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة محدودة لم تتخط 0.18%، ليصل إلى مستوى 29711 نقطة، في الوقت الذي هبط فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة طفيفة بلغت 0.08%، ليصل إلى مستوى 10522 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة محدودة بلغت 0.59%، ليصل إلى مستوى 5305 نقاط، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.5% ليصل إلى مستوى 7684 نقطة.