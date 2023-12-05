الثلاثاء 05 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

البورصة
البورصة

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء - منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء المؤسسية على غالبية أسهم السوق المتداولة، وسط ارتفاع في شهية المتعاملين الشرائية منذ بداية تعاملات الأسبوع الجاري.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 25417 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.77%، ليصل إلى مستوى 30602 نقطة، في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.53% ليصل إلى مستوى 10814 نقطة.

في السياق ذاته، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.72%، ليصل إلى مستوى 5423 نقطة، الأمر الذي ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 0.79%، ليصل إلى مستوى 7902 نقطة.

البورصة المصرية المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 إيجي إكس 30 محدد الأوزان إيجي إكس 70 متساوي الأوزان

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