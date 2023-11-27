البورصة تربح أكثر من 20 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الإثنين

واصلت مؤشرات البورصة صعودها الواضح، في ختام تعاملات اليوم الإثنين، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والعربية على أغلبية أسهم السوق خاصة الكبري منها والقيادية، تلك التي قابلتها عمليات بيع مكثفة من جانب المتعاملين الأفراد المصريين والعرب والأجانب على حد سواء، وإن كانت نسبة المبيعات الأكبر جاءت من نصيب المصريين الأفراد.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و722.5 مليار جنيه، مقابل تريليون و702 مليار جنيه بختام تعاملات أمس الأحد.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 2.39%، بما يعادل 605 نقاط، ليغلق عند مستوى 25905.54 نقطة، مقتربًا من حجز الـ26 ألف نقطة، وهو الأعلى في تاريخ البورصة، كما ارتفع المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 94. 0%، بما يعادل 47.89 نقطة، لينهى التعاملات عند مستوى 5139.43 نقطة.

وامتدت الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي صعد بنسبة بلغت 45. 0%، ليغلق عند مستوى 7540.25 نقطة، وسط تداولات نشطة بلغت قيمتها نحو 4.8 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك من خلال التعامل على نحو 1.677 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 137.9 ألف صفقة شراء وبيع.