الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 19 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الخميس

البورصة المصرية
البورصة المصرية

اختتمت مؤشرات البورصة، تعاملات آخر تداولات الأسبوع – اليوم الخميس، على صعود متباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنحو كبير، فيما صعدت بقية المؤشرات على استحياء، بدعم من عمليات شراء من قبل المتعاملين العرب والأجانب، ومالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات كلية بلغت قيمتها نحو 4.6 مليار جنيه على الأسهم.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و710 مليارات جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة بلغت 1.96%، ليغلق عند مستوى 25519 نقطة، كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.44%، ليغلق عند مستوى 30620 نقطة، بالتزامن مع الارتفاع الذى شهده مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.96%، ليغلق عند مستوى 10862 نقطة.

وصعد المؤشرات الثانوية للسوق على استحياء، حيث صعد المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.63%، ليغلق عند مستوى 5065 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" الذى قفز بنسبة بلغت 0.89%، ليغلق عند مستوى 7444 نقطة.

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