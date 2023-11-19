الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات بيع واضحة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 31.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و679.8 مليار جنيه، مقابل تريليون و648.6 مليار جنيه، بختام معاملات الأسبوع الماضي.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 2.12%، بما يعادل 516.32 نقطة، ليغلق عند مستوى 24899.59 نقطة، مقتربا من مستوى 25 ألف نقطة، وهو الأعلى منذ تدشينه، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 43.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 4909.12 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 1.07%، بما يعادل 76 نقطة، لينهى تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 7236.43 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 3.37 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 1.11 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 118.7 ألف صفقة بيع وشراء.

اولى تداولات الاسبوع البورصة المصرية اخبار البورصة راس المال السوقي أسهم الشركات المقيدة

مواد متعلقة

البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام آخر تعاملات الأسبوع

البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

الأكثر قراءة

"النقل" تستعرض أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق (فيديو)

من متوسطة إلى غزيرة.. أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات

كيف أبطل تقرير "CNN" بشأن مجمع الشفاء فى غزة مزاعم إسرائيل وأمريكا؟

أهالى نجع حمادى: الدولة واجهت جشع التجار بطرح السكر بـ27 جنيهًا

منهم محمد صلاح.. أكثر 10 لاعبين تسجيلًا لركلات الجزاء هذا الموسم

خبير سياحي: مصر الأولى في تفضيلات السياح الروس خلال نوفمبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة