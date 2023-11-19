البورصة تربح 31 مليار جنيه بختام أولى تعاملات الأسبوع

أنهت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية معاملات اليوم الأحد، أولى تداولات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات بيع واضحة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية والمتعاملين الأفراد العرب والمصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 31.2 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و679.8 مليار جنيه، مقابل تريليون و648.6 مليار جنيه، بختام معاملات الأسبوع الماضي.

وقفز المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إى جى إكس 30" بنسبة بلغت 2.12%، بما يعادل 516.32 نقطة، ليغلق عند مستوى 24899.59 نقطة، مقتربا من مستوى 25 ألف نقطة، وهو الأعلى منذ تدشينه، كما صعد المؤشر الثانوي "إى جى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 89. 0%، بما يعادل 43.4 نقطة، ليغلق عند مستوى 4909.12 نقطة، ما ساهم فى صعود المؤشر الأوسع نطاقا "إى جى إكس 100 متساوي الأوزان" الذى ارتفع بنسبة بلغت 1.07%، بما يعادل 76 نقطة، لينهى تعاملات اليوم الأحد عند مستوى 7236.43 نقطة، وسط تداولات نشطة، بلغت قيمتها نحو 3.37 مليار جنيه على الأسهم فقط، وذلك بالتعامل على نحو 1.11 مليار ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 118.7 ألف صفقة بيع وشراء.