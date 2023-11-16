البورصة تربح 16 مليار جنيه بختام آخر تعاملات الأسبوع

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية صعودها لدى ختام معاملات اليوم الخميس، آخر تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الموسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار العربية، وبعض من المتعاملين الأجانب والعرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 16 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و648 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت 19.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 16 مليار جنيه عند مستوى 1.648 تريليون جنيه.

"إى جى إكس 30" ارتفع بنسبة بلغت 1.01%

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.01%، ليغلق عند مستوى 24383 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.99%، ليغلق عند مستوى 29506 نقاط، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.99%، ليغلق عند مستوى 10378 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.97%، ليغلق عند مستوى 4865 نقطة، ما ساهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" الذي صعد بنسبة بلغت 1.1%، ليغلق عند مستوى 7159 نقطة.