الأربعاء 15 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

البورصة
البورصة

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو محدود، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات واضحة للمؤسسات المالية العربية والأفراد المصريين، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثكار المصرية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 24003 نقاط، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة بلغت 0.51%، ليصل إلى مستوى 29132 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة بلغت 0.61%، ليصل إلى مستوى 10230 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة بلغت0.5%، ليصل إلى مستوى 4815 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشرالأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100" متساوي الأوزان، الذي قفز بنسبة بلغت 0.57%، ليصل إلى مستوى 7067 نقطة.

أسهم و مؤشرات البورصة المصرية المؤسسات المالية المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30

مواد متعلقة

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

أول رد لأسرة سعاد حسنى على تكذيب زواجها من عبدالحليم حافظ (خاص)

تقرير أمريكى: الدور المصرى حول حرب غزة "واضح وقوى" والقاهرة ذات ثقل إقليمى

إعلام فلسطين: جيش الاحتلال حوّل مستشفى الشفاء فى غزة إلى ثكنة عسكرية

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل مباحثات رئيس الشاباك ومسئولين مصريين

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

مصر فى القمة!

حسين دعسة

لماذا كتب الملك عبدالله الثاني عن حرب غزة في الواشنطن بوست..؟!

ماجد حبته

فلسطين في قمة أبيك

منى رجب

مصر تنتصر لفلسطين برفض التهجير وإعلان حل الدولتين

وائل لطفي

موسم الأكاذيب ضد مصر

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين من بيت لحم

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب