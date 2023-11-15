صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بنحو محدود، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من مشتريات واضحة للمؤسسات المالية العربية والأفراد المصريين، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثكار المصرية والأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.46%، ليصل إلى مستوى 24003 نقاط، كما ارتفع مؤشر "إي جي إكس 30" محدد الأوزان بنسبة بلغت 0.51%، ليصل إلى مستوى 29132 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30" للعائد الكلي بنسبة بلغت 0.61%، ليصل إلى مستوى 10230 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة بلغت0.5%، ليصل إلى مستوى 4815 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشرالأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100" متساوي الأوزان، الذي قفز بنسبة بلغت 0.57%، ليصل إلى مستوى 7067 نقطة.