الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

البورصة المصرية
البورصة المصرية

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات العربية الأجنبية على أسهم منتقاة بالسوق.

صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.617 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت قيمتها نحو 93.6 مليار جنيه، كما تضمنت تعاملات السوق تداولات المتعامليـن الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.

وانخفص المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي اكس 30" بنسبة بلغت 0.25٪، ليصل إلى مستوى 23894.06  نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.01٪، ليبلغ مستوى 4791.72 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 0.1٪، ليصل إلى 7027.64 نقطة.

تباين منتصف تعاملات الاسبوع المؤسسات العربية الأجنبية البورصة المصرية مؤشرات البوصة المؤسسات المصرية

مواد متعلقة

وزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة ونائب محافظ البنك المركزى يفتتحون جلسة التداول

"المركزى" يُصدر تعليمات جديدة لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية فى الخارج

صعود جماعي لمؤشرات البورصة.. و"السوقي" يربح 41 مليار جنيه

خبير اقتصادي: معايير وكالات التصنيف الائتماني لمصر غير عادلة

وزير البترول ورئيس البورصة يبحثان إدراج عدد من المنتجات في البورصة السلعية

تفاصيل البرنامج التدريبي لإدارة المخاطر بشركات الأوراق المالية

قرار جديد من "الرقابة المالية" لتيسير تعامل الشركات على أسهم الخزينة

الخميس عطلة بالبنوك والبورصة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

الصور الأولى لضابط الأمن المركزى شهيد مداهمة وكر مطاريد أسيوط

لجنة التخطيط بالأهلى تبحث مع كولر أسباب تراجع النتائج فى جلسة عاصفة

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

ترسانة أسلحة وذخائر.. ماذا ضبطت "الداخلية" داخل "وكر أسيوط" الإجرامى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم