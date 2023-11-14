البورصة تربح 3 مليارات جنيه بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

تباين أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، قابلتها عمليات شراء من قبل المؤسسات العربية الأجنبية على أسهم منتقاة بالسوق.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3 مليارات جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 1.617 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت قيمتها نحو 93.6 مليار جنيه، كما تضمنت تعاملات السوق تداولات المتعامليـن الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 4 مليارات جنيه.

وانخفص المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي اكس 30" بنسبة بلغت 0.25٪، ليصل إلى مستوى 23894.06 نقطة، فيما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70" بنسبة 0.01٪، ليبلغ مستوى 4791.72 نقطة. وشملت الارتفاعات مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا، والذي زاد بنحو 0.1٪، ليصل إلى 7027.64 نقطة.