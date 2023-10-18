صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء

صعدت مؤشرات البورصة بنحو محدود، في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بعمليات شراء موسعة من جانب شرائح مختلفة من المتعاملين على خلفية الصعود القوى الذى حققته خلال تعاملات أمس الثلاثاء لتحقق مكاسب سوقية بلغت نحو 56 مليار جنيه فى جلسية واحدة، فضلاً عن تحقيق المؤشرات وإعداد المتعاملين لمتسويات غير مسبوقة في تاريخ البورصة، وسط بوادر لظهور عمليات جني أرباح بأغلبية أسهم السوق المتداولة، وهو ما قد يوقف رحلة صعود المؤشرات مؤقتًا.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.35%، ليصل إلى مستوى 22151 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.51%، ليصل إلى مستوى 27207 نقطة، بالتزامن مع الصعود الذى حققه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي"، بنسبة بلغت 0.34%، ليصل إلى مستوى 9272 نقطة.

كما صعدت المؤشرات الثانوية للسوق، حيث ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.33%، ليصل إلى مستوى 3883 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة بلغت 0.33% ليصل إلى مستوى 5969 نقطة.