الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

البورصة تربح 56 مليار جنيه.. ومؤشرها الرئيسى يتخطى 22 ألف نقطة عند الإغلاق

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

واصلت مؤشرات البورصة صعودها في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء من قبل للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية والمتعاملين الأفراد العرب، تلك التي قابلتها قوى بيعية من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد المصريين والأجانب على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 59 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و500 مليار جنيه، وهو الأعلى في تاريخه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 95 مليار جنيه تضمن تعاملات بسوق المتعامليـن الرئيسين والصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 5.1 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30 " بنسبة بلغت 4.95%، بما يعادل 1041 نقطة، ليصل إلى مستوى 22073.95 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس70  متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.66 %، بما يعادل 60 نقطة ليبلغ 3871.07 نقطة، شملت الارتفاعات المؤشر الأوسع نطاقًا" إي جي إكس100 متساوي الأوزان" الذى قفز بنسبة بلغت الأوسع نطاقًا والذي زاد بنسبة 2.97 %، ليغلق عند مستوى 5949.99 نقطة.

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