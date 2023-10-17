صعود جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

واصلت مؤشرات البورصة صعودها الكبير لليوم الثاني على التوالي، في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء -منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من استمرار عمليات الشراء الواضحة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية، وبعض من المتعاملين الأجانب والعرب على أسهم منتقاة بالسوق.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 28 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 1.473 مليار جنيه.

وارتفع المؤشرالرئيسي للبورصة "إيجي إكس 30" بنسبة 1.7%، ليصل إلى مستوى 21389 نقطة، محققا مستوى قياسيا جديدا، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.84%، ليصل إلى مستوى 26109 نقطة، بالتزامن مع الصعود الذى شهده مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.72%، ليصل إلى مستوى 8954 نقطة.

وصعد المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.4%، ليصل إلى مستوى 3823 نقطة، ما أسهم في امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذي قفز بنسبة بلغت 0.88% ليصل إلى مستوى 5829 نقطة.