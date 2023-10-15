الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تواصل الصعود عند الإغلاق.. و"السوقى" يربح 32 مليار جنيه

البورصة
البورصة

اختتمت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد– أول تعاملات الأسبوع، على صعود جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة قادتها المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والمتعاملين الأفراد العرب على أغلبية أسهم السوق المتداولة، تلك التى قابلتها عمليات بيع مكثفة من جانب المستثمرين الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والعربية على أسهم منتقاة بالسوق.

وسجل إجمالي قيم التعاملات اليوم الأحد نحو 2.6 مليار جنيه، وذلك بالتعامل على حوالي 568 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 94.1 ألف صفقة شراء وبيع.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 32 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و384 مليار جنيه. 

ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30"

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.61%، ليغلق عند مستوى 20324 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 2.03%، ليغلق عند مستوى 24592 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.63%، ليغلق عند مستوى 8509 نقاط.

من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.22%، ليغلق عند مستوى 3751 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى قفز بنسبة بلغت  1.68%، ليغلق عند مستوى 5645 نقطة.

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