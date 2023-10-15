الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود كبير لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

البورصة
البورصة

استهلت أسهم ومؤشرات  البورصة المصرية، معاملات الأسبوع– اليوم الأحد، على صعود جماعي، مدعومًا بعمليات شراء مؤسسية على أغلبية أسهم السوق الكبرى والقيادية، نتيجة الأنباء الإيجابية حول إعادة صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية العالمية النظر فى تصنيف مصر وخلق مقترحات جديدة، للحصول على قرض الصندوق ووجود مفاوضات حول رفع القرض إلى حوالى 5 مليارات دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.79%، ليصل إلى مستوى 20160 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.17%، ليصل إلى مستوى 24386 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.01%، ليصل إلى مستوى 8457 نقطة.

ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، فقد ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.32%، ليصل إلى مستوى 3718 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت 0.61%، ليصل إلى مستوى 5585 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 570 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 103 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 21.7 ألف صفقة شراء وبيع.

صعود جماعي المؤسسات المالية أسهم السوق الكبري قرض الصندوق 5 مليارات دولار المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30

مواد متعلقة

البورصة تسترد 24 مليار جنيه من خسائرها.. وصعود كبير للمؤشر الرئيسى

مصادر تكشف أسباب تراجع مؤشرات البورصة اليوم

الأكثر قراءة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تلجأ إلى البحر لإجلاء رعاياها

منع باتريك زكى من حضور مهرجان للسلام فى إيطاليا بسبب "منشور نتنياهو"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟