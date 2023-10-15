صعود كبير لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات الأسبوع

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، معاملات الأسبوع– اليوم الأحد، على صعود جماعي، مدعومًا بعمليات شراء مؤسسية على أغلبية أسهم السوق الكبرى والقيادية، نتيجة الأنباء الإيجابية حول إعادة صندوق النقد الدولي وبعض المؤسسات المالية العالمية النظر فى تصنيف مصر وخلق مقترحات جديدة، للحصول على قرض الصندوق ووجود مفاوضات حول رفع القرض إلى حوالى 5 مليارات دولار.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.79%، ليصل إلى مستوى 20160 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 1.17%، ليصل إلى مستوى 24386 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.01%، ليصل إلى مستوى 8457 نقطة.

ارتفاع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وعلى صعيد المؤشرات الثانوية، فقد ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.32%، ليصل إلى مستوى 3718 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة بلغت 0.61%، ليصل إلى مستوى 5585 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 570 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 103 ملايين ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 21.7 ألف صفقة شراء وبيع.