الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

البورصة تربح 34 مليار جنيه فى منتصف تعاملات اليوم

البورصة تربح
البورصة تربح

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية، صعودها الواضح، لدى منتصف تعاملات اليوم الأحد- أول تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من جانب المتعاملين المصريين والأجانب، تلك التى قابلتها عمليات بيع من قبل المستثمرين العرب.

 وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة المصرية نحو 34 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى تريليون و386 مليار جنيه، مقابل تريليون و352 مليار جنيه بختام تعاملات الأسبوع الماضي.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية

 وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت  2.22% ليصل إلى مستوى 20446 نقطة، وصعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.64% ليصل إلى مستوى 24738 نقطة، وقفز مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.18% ليصل إلى مستوى 8555 نقطة.

 من ناحية أخرى، ارتفع المؤشر الذى يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 1.42% ليصل إلى مستوى 3759 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.99% ليصل إلى مستوى 5662 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 5353 نقطة.

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