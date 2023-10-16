البترول والبورصة المصرية للسلع يبحثان إدراج عدد من المنتجات البترولية والبتروكيماوية على منصة البورصة المصرية للسلع

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع، وتم الاتفاق علي إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول علي منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح، وذلك بحضور أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع، وبحضور ا. علي شاكر الرئيس التنفيذي، وا. خالد مرسي نائب الرئيس التنفيذي للبورصة المصرية للسلع؛ لبحث إمكانية إدراج وتداول بعض المنتجات الخاصة بشركات البترول على منصة البورصة المصرية للسلع، ويأتى ذلك عقب توجيه رئيس الجمهورية بتعزيز آليات عمل البورصة المصرية للسلع.



وقد استمع الوزير لشرح مفصل من الدكتور إبراهيم عشماوى عن آلية عمل البورصة المصرية للسلع ودورها في عرض المنتجات السلعية المختلفة بشفافية وحيادية وفقًا لتفاعل قوى العرض والطلب، وكذلك دورها في تحقيق معدلات تداول مرتفعة كأحد روافد العرض الإلكتروني للسلع.

وقد أكد المهندس طارق الملا- وزير البترول والثروة المعدنية ترحيبه بما تم من نقاشات خلال الاجتماع ووجه بالتعاون بين الوزارة والبورصة السلعية للمضي قدما في هذه الإطار، على أن يتم العمل على إدراج عدد من المنتجات كمرحلة أولى خلال أقرب وقت ممكن، حيث إن قيد المنتجات البترولية الخاصة المتنوعة في البورصة السلعية يعود بالنفع على كافة الأطراف، وهو ما تسعى إليه الوزارة بشكل مستدام.

وأفاد د. إبراهيم عشماوى رئيس البورصة المصرية للسلع، أنه تم الاتفاق علي إدراج عدد من المنتجات البترولية الخاصة من خلال شركات قطاع البترول علي منصة البورصة المصرية للسلع، الأمر الذي يعمل على تحقيق المستهدفات الخاصة بالشفافية والإفصاح.

كما استعرض الدكتور ابراهيم عشماوي- رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع دور البورصات السلعية في ضبط إيقاع الأسواق، حيث أفاد أن البورصة المصرية للسلع بدأت نشاطها الفعلي فى نوفمبر من العام الماضي بطرح سلعة القمح، ثم توالت طرح مجموعة أخري من السلع الأساسية مثل الذرة الصفراء والردة وفول الصويا والسكر، إضافة إلي سلع أخري يتم طرحها تباعًا لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائيه. وقد شرح عشماوي كيفية طرح السلع علي منصة البورصة المصرية للسلع بما فيها إجراءات التسجيل للشركات وأساليب التداول وكذا عمليات التسوية المالية بين أطراف التداول من بائعين ومشترين وقد لخص عشماوى نتائج التداول حتي شهر أكتوبر، موضحًا بأنه تم عقد ١٤٤ جلسة تداول بإجمالي تنفيذات تتعدي الثمانية آلاف عملية وبإجمالي كمية سلع تتعدي مليون و200 ألف طن.



هذا وقد عبر د. ابراهيم عشماوى عن آماله فى أن تكون البورصة المصرية للسلع من أكبر منصات تداول السلع سواء الاستراتيجية منها أو الأساسية علي مستوي الشرق الأوسط؛ لتشمل سلع ومنتجات أخري مثل المعادن والبتروكيماويات وغيرها من السلع القابلة للتداول جنبًا الي جنب مع السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.

وقد أفاد عشماوى بأن البورصة المصرية للسلع جاهزة لإدراج المنتجات الخاصة للشركات البترولية من خلال منصة التداول الإلكتروني للبورصة المصرية للسلع، وقال نحن نعمل جاهدين على توفير كافة سبل الدعم لنجاح هذه التجربة.

وأضاف الدكتور ابراهيم عشماوي رئيس البورصة المصرية للسلع أن أهم مميزات أسواق التداول الناجحة هي السيولة، وزيادة الاستثمارات، وبالتالي فإننا نسعى إلى زيادة أعداد السلع المدرجة والمتداولة من خلال منصة البورصة السلعية، وذلك لجذب شرائح كبيرة من المؤسسات التجارية والاستثمارية- سواء مصريين أو أجانب- لمنصة التداول كممثلين عن قوى العرض أو الطلب، مما يعمل على تعظيم السيولة وزيادة تأثير البورصة السلعية في تداولات السلع الحاضرة بأنواعها ويسهم في تعزيز كفاءة أسواق التجارة الداخلية.

هذا وقد عبر الدكتور ابراهيم عشماوى عن آماله فى أن تكون البورصة المصرية للسلع من أكبر منصات تداول السلع سواء الاستراتيجية منها أو الأساسية علي مستوي الشرق الأوسط؛ لتشمل سلع ومنتجات أخري مثل المعادن والبتروكيماويات وغيرها من السلع القابلة للتداول جنبًا إلي جنب مع السلع الغذائية والحاصلات الزراعية.

وقد أفاد عشماوى بأن البورصة المصرية للسلع جاهزة لإدراج المنتجات الخاصة للشركات البترولية من خلال منصة التداول الإلكتروني للبورصة المصرية للسلع، وقال نحن نعمل جاهدين على توفير كافة سبل الدعم لنجاح هذه التجربة.

وقد اختتم الدكتور إبراهيم عشماوي رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية للسلع اللقاء، مؤكدًا استعداد البورصة المصرية للسلع وجاهزيتها لتقديم كافة أشكال الدعم لقطاع البترول والثروة المعدنية بغية إنجاح تجربة إدراج وتداول المنتجات البترولية على منصة البورصة المصرية للسلع، حيث أكد الاستعداد التام لتدريب عناصر قطاع البترول والثروة المعدنية على أنظمة التداول والتسوية.

وخلال الاجتماع أوضح أحمد الشيخ رئيس بورصة الأوراق المالية ونائب رئيس البورصة المصرية للسلع، أن وجود أسواق منظمة سواء للأوراق المالية أو للسلع الحاضرة، يسهم في تعزيز الشفافية من خلال وضع وتطبيق قواعد وإجراءات واضحة ومعلنة للكافة.