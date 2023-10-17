لأول مرة فى تاريخها.. البورصة تُحقق أرقامًا قياسية جديدة خلال تعاملات اليوم

كشفت أحدث بيانات البورصة، عن تحقيق المؤشر الرئيسي أعلى مستوياته منذ تدشينه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بالإضافة إلى وصول قيم وأحجام التعاملات اليومية لمستويات قياسية، بالتزامن مع ارتفاع رأس المال السوقي لمستوى جديد.

وأشارت البيانات، إلى ارتفاع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX 30"، بنسبة بلغت 4.95%، ليغلق عند مستوى 22074 نقطة، وهو أعلى إغلاق له في تاريخه، وذلك بالتزامن مع ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة، إلى قمة تاريخية أخرى ليصل إلى نحو 1.504 تريليون جنيه.

وسجل رأس المال السوقي زيادة يومية تعتبر ضمن الأكبر في تاريخ البورصة، بلغت نحو 60.3 مليار جنيه، في حين واصلت قيم التداولات اليومية ارتفاعها المطرد لتصل اليوم إلى قمة غير مسبوقة، وتسجل نحو5.27 مليار جنيه، بدون صفقات.

وأشارت البينات، إلى وصول عدد العملاء المتعاملين اليوم، إلى نحو 25 ألف عميل، وهو رقم آخر غير مسبوق في تاريخ البورصة، في حين بلغ عدد العمليات المنفذة اليوم 133 ألف عملية، وهو أعلى عدد عمليات يومي تم تنفذيه.