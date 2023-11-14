صعود جماعى لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات منتصف الأسبوع

صعدت أسهم ومؤشرات البورصة المصرية لنحو جماعي، لدى مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء- منتصف تعاملات الأسبوع، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل شرائح مختلفة من المتعاملين على أغلبية أسهم السوق المتداولة، خاصة تلك التى تحمل نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الثالث من العام الجاري 2023.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.37%، ليصل إلى مستوى 24043 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.47%، ليصل إلى مستوى 29120 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 10225 نقطة.

في سياق متصل، ارتفع المؤشر الثانوي، الذى يقيس أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة القيمة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.64%،، ليصل إلى مستوى 4821 نقطة، ما ساهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى صعد بنسبة بلغت 0.63% ليصل إلى مستوى 7064 نقطة.