البورصة توقع بروتوكول تعاون مع الجامعات الأوروبية في مصر

وقع أحمد الشيخ رئيس البورصة، والدكتور محمود هاشم عبد القادر رئيس مجلس أمناء الجامعات الأوروبية في مصر (EUE)، بروتوكول تعاون اليوم الإثنين، في إطار مبادرة البورصة لنشر الثقافة المالية والاستثمار والإدخار التراكمي بالبورصة وانطلاقًا من رغبة الطرفين في تدعيم التعاون بينهما لتعظيم المساهمة في التنمية الشاملة في مصر.

وأشار أحمد الشيخ، إلى أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم محاضرات لطلبة الجامعات الأوروبية في مصر عن مبادئ البورصة وإعداد وتوزيع كتيبات إلكترونية تعليمية من قبل البورصة، بالإضافة إلى تنظيم سلسلة من الندوات لطلاب الجامعات الأوروبية لنشر الوعي بمزايا القيد والاستثمار في البورصة، ونشر الثقافة المالية وإعداد المتميزين منهم ليصبحوا سفراء للبورصة المصرية.

وأضاف الشيخ: سنتعاون مع الجامعات الأوروبية في دعم بيئة المشروعات وريادة الأعمال وأيضا في مجال الذكاء الصناعي وتنظيم مسابقات الابتكار.

وألقى رئيس البورصة محاضرة استعرض فيها طبيعة عمل البورصة المصرية ودورها في الاقتصاد، وكذلك دور ها في تشجيع استثمارات الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، والعمل على رفع نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين لتناظر نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والإدخار والاستثمار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمبادئ الأساسية للاستثمار والبورصة.

وأكد "الشيخ" على أهمية التكنولوجيا المالية في هذا الصدد باعتبارها الوسيلة الأكثر استخداما وتفضيلا لدى الشباب.

كان أحمد الشيخ رئيس البورصة قد شارك كمتحدث رئيسي في ورشة عمل نظمتها كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية بعنوان “أسواق المال وآليات الاستثمار في بورصة الأوراق المالية المصرية”، وذلك في إطار حرص البورصة المصرية على نشر الوعي المالي والثقافة المالية بين الطلاب.

واستعرض الشيخ عدة محاور من أهمها نشأة البورصة المصرية وطبيعة عملها ودورها في دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأيضا مميزات القيد والطرح في البورصة بشكل عام، كما أشار إلى دور الشباب باعتبارهم الفئة العمرية الأكبر في مصر، ورغم ذلك فإن نسبة تمثيلهم بين فئات المستثمرين أقل بكثير من نسبة تمثيلهم في المجتمع، ومن ثم جاءت أهمية إدخال مفاهيم الشمول المالي والرقمي والإدخار التراكمي للشباب، وتعريفهم بالمفاهيم الأساسية للأسهم والبورصة