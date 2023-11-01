الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس البورصة يُشارك فى مؤتمر الشركات العائلية

احمد عبد الرحمن رئيس
احمد عبد الرحمن رئيس البورصة المصرية

شارك  أحمد الشيخ، رئيس البورصة، في فعاليات مؤتمر "الشركات العائلية: فرص التوسع والاستمرار"، والذي نظمه "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" أمس الثلاثاء.

وشارك رئيس البورصة في الجلسة النقاشية الأولى بعنوان" استراتيجية التوسع من نطاق الشركة العائلية – الطرح في البورصة"، وأوضح فيها دور البورصة المصرية داخل منظومة الاقتصاد الوطني واستراتيجيتها في تشجيع الشركات عموما، والشركات العائلية خصوصا، على القيد في البورصة موضحا المجهودات التي قامت بها البورصة لتسهيل إجراءات القيد والتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية في هذا الشأن. 

وأكد "الشيخ" المزايا التي تعود على الشركات من الطرح في البورصة وبالأخص القدرة على الوصول لمصادر التمويل اللازم للتوسعات، والسيولة المتمثلة في سهولة بيع وشراء الأوراق المالية، وأيضا خلق قيمة سوقية للشركات قائمة على تسعير أسهمها وفقا لآليات العرض والطلب.

كما أشار إلى أهمية الالتزام بمبادئ الحوكمة والتأثير الإيجابي لذلك على نمو الشركات واستمراريتها على المدى الطويل.

وأشاد رئيس البورصة بالدور الفعال الذي يقوم به "المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية" في حل الخلافات بعيدًا عن ساحات التقاضي وبمنهجية توفر الوقت والمجهود والمال وتتناسب مع طبيعة عمل مجتمع الأعمال وأيضا بيئة العمل في الشركات العائلية.

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