الخميس 09 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

تفاصل لقاء رئيس البورصة مع قيادات شركات الوساطة بالإسكندرية

رئيس البورصة
رئيس البورصة

التقى أحمد الشيخ - رئيس البورصة المصرية، أمس الأربعاء، قيادات شركات الوساطة بالإسكندرية، بمقر البورصة هناك.

وعرض رئيس البورصة أثناء اللقاء محاور واستراتيجية العمل خلال الفترة المقبلة، وخطط البورصة التي تهدف إلى تحديث نظام التداول وإطلاق أدوات مالية جديدة على رأسها الأنصبة أو الحصص العقارية، وكذلك العمل على جذب مستثمرين جدد لتعزيز جانب الطلب، وأيضا استمرار التواصل مع عدد من الشركات الناجحة لجذبها للقيد في البورصة تعزيزا لجانب العرض.

البورصة تؤكد أهمية الحوار المستمر مع أطراف السوق

كما ناقش الشيخ التحديات التي تواجه شركات الوساطة عموما، وتلك المتواجدة في الإسكندرية خصوصا، واستعرض مع رؤساء وقيادات تلك الشركات سبل تنمية سوق الأوراق المالية والحفاظ على استقراره، حيث استمع  الي المقترحات التي عرضتها شركات السمسرة وتمت مناقشتها وأهمها توفير دورات  تدريب للتراخيص المهنية بالاسكندرية لتخفيض التكاليف التي تتحملها الشركات عند انتقال موظفيها للقاهرة، وقد وعد الشيخ ببحث الموضوع للوصول لافضل الحلول لذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

وأكد أحمد الشيخ حرص إدارة البورصة المصرية على الحوار المستمر مع أطراف السوق لتحقيق المستهدفات الاستراتيجية.

 

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