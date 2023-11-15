البورصة تربح 15 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم الأربعاء

تماسكت أسهم ومؤشرات البورصة ، لدى ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد موجة جني أرباح أدت إلى تذبذب الأداء خلال النصف الأول من التعاملات، مدعومة بعمليات شراء موسعة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والمتعاملين المصريين الأفراد، تلك التي قابلتها عمليات بيع مشابهة من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية والمتعاملين الأفراد الأجانب والعرب على أغلبية اسهم السوق المتداولة.

وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 15 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى تريليون و632 مليار جنيه، وسط تداولات بلغت 3.4 مليار جنيه.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 1.02%، ليغلق عند مستوى 24138 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.8%، ليغلق عند مستوى 29215 نقطة، في الوقت الذى صعد فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 1.07%، ليغلق عند مستوى 10276 نقطة.

وصعد المؤشر الذى يقيس اداء الشركات الصغيرة والمتوسطة "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.57% ليغلق عند مستوى 4819 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.77% ليغلق عند مستوى 7081 نقطة.