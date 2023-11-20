الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أحمد الشيخ: إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الدكتور أشرف صبحي - وزير الشباب والرياضة وأحمد الشيخ – رئيس البورصة المصرية جلسة التداول اليوم، بمشاركة المهندس سامح المنجوري - الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA)، وحضور  هبة الصيرفي – نائب رئيس البورصة، وذلك ضمن فعالية "قرع الجرس" التي أقامتها البورصة المصرية احتفالا ببدء التداول على أسهم الشركة بعد قيدها بسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وهنأ الدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة قيادات شركة "فتنس برايم" بإتمام عملية القيد وبدء التداول وشجعهم على الاستفادة من مزايا التواجد داخل سوق الأوراق المالية، وأوضح أهمية الاستثمار الرياضي المبني على خطط علمية سليمة. وأضاف: الاستثمار الرياضي لم يعد ترفا ولدينا خطط واضحة وطموحة للتحديث الشامل لكثير من المنشآت التابعة للوزارة والتطوير المستمر للخدمات المقدمة كما وكيفا.  

وصرح أحمد الشيخ بأن إدارة البورصة تعتزم النهوض بسوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعمل على تشجيع الشركات ذات فرص النمو الواعدة والملاءة المالية الجيدة على القيد والاستفادة من مزايا التواجد داخل البورصة.

وأضاف أن التواجد داخل هذا السوق مرتبط بتنفيذ الشركات خططها المعلنة للتوسع والنمو وزيادة حجم الأعمال.

كما أوضح الشيخ أن إدارة البورصة تعمل على جذب العديد من الشركات من قطاعات متنوعة للقيد في البورصة المصرية وذلك إثراء للتنوع القطاعي للشركات المقيدة داخل السوق، بما يؤدي إلى تغطية أكبر عدد ممكن من القطاعات الفاعلة في الاقتصاد الوطني تدعيمًا وتنميةً لجانب العرض في سوق الأوراق المالية.

في حين صرح المهندس سامح المنجوري- الرئيس التنفيذي لشركة "فتنس برايم" أن القيد يمثل خطوة هامة في خطة الشركة واستراتيجيتها الطموحة للنمو. وأضاف: إن القيد يتيح للشركة العديد من الفرص للوصول إلى الأسواق المالية لتدبير التمويلات اللازمة للتوسع وزيادة حجم الأعمال. كما أوضح أن الشركة تهدف إلى الانتقال من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى السوق الرئيسي خلال الفترة القادمة.

يذكر أن شركة فتنس برايم للأندية الصحية" (FTNS.CA) تعمل بمجال إقامة وتشغيل الأندية الصحية بأنواعها (جيم، ساونا، جاكوزي،... إلخ)، ويبلغ رأس مال الشركة المصدر 66،250،000 جنيه مصري مقسم على 132،500،000 سهم بقيمة إسمية للسهم تبلغ 0.5 جنيه، وقامت الشركة بطرح 20% من إجمالي أسهمها بسعر طرح 1.2 جنيه للسهم بحيث بلغت قيمة الطرح 31،800،000 جنيه.

وزير الشباب والرياضة بدء التداول فتنس برايم إتمام عملية القيد احمد الشيخ رئيس البورصة المصرية

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