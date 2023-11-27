الإثنين 27 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

صعود مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الإثنين

البورصة
البورصة

استهلت مؤشرات البورصة تعاملات اليوم الإثنين – ثاني تعاملات الأسبوع، على صعود شبه جماعي، بدعم من عمليات شراء موسعة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الأجنبية والعربية، تلك التي قابلتها عمليات بيع من جانب المؤسسات المالية وصناديق الاستمثار المصرية والمتعاملين الأفراد المصريين على أغلبية أسهم السوق المتداولة.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "إي جي إكس 30" بنسبة بلغت 0.52%، ليصل إلى مستوى 25431 نقطة، كما صعد مؤشر "إي جي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة بلغت 0.41% ليصل إلى مستوى 30540 نقطة، في الوقت الذى ارتفع فيه مؤشر "إي جي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة بلغت 0.6%، ليصل إلى مستوى 10832 نقطة.

وارتفع المؤشر الذي يقيس أداء الشركات المتوسطة والصغيرة 70 متساوي الأوزان" بنسبة بلغت 0.42%، ليصل إلى مستوى 5113 نقطة، ما أسهم فى امتداد الارتفاعات للمؤشر الأوسع نطاقًا "إي جي إكس 100 متساوي الأوزان"، الذى ارتفع بنسبة بلغت 0.38%، ليصل إلى مستوى 7494 نقطة.

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