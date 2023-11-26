الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

30.1 مليار جنيه زيادة فى رؤوس أموال شركات البورصة منذ بداية 2023

البورصة المصرية
البورصة المصرية

رفعت الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، رأس مالها بقيمة 30.1 مليار جنيه حتى يوم 19 نوفمبر الجاري، وذلك بعد زيادة 42 شركة رؤوس أموالها بقيمة 6.5 مليار جنيه خلال شهر يناير، و1.015 مليار جنيه خلال شهر فبراير، و327 مليون جنيه في مارس، و110 ملايين جنيه في مايو، و1.4 مليار جنيه في يونيو، و11.5 مليار جنيه خلال يوليو، و1.147 مليار جنيه خلال أغسطس، و341 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر، و2.3 مليار جنيه خلال أكتوبر، و5.4 مليار جنيه حتى يوم 19 نوفمبر.

 زيادة رؤوس أموال شركات البورصة منذ بداية 2023

وسبق أن رعت 38 شركة رأسملها وهي: البنك التجاري الدولي (مصر)، والبنك المصري الخليجي، وبنك القاهرة، والتوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، والعاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا، وبنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، والبنك المصري لتنمية الصادرات، والتشخيص المتكاملة، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، والملتقى العربي للاستثمارات، ومدينة نصر للإسكان والتعمير، وسبيد ميديكال، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا".

كما تضمنت القائمة: المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو، والعروبة للسمسرة في الأوراق المالية، والمصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية، وإم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية، والألومنيوم العربية، وكوبر للاستثمار التجاري والتطوير العقاري، والفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات، والمطورون العرب القابضة، وفرتيكا للصناعة والتجارة، العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية- راميدا، والصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمبير-إيكون، والمهندس للتأمين، والتعمير والاستشارات الهندسية، وبنك قناة السويس، ومصر للأسمنت- قنا.

وكانت البورصة المصرية، قد سجلت زيادة في رؤوس أموالها بلغت 30.2 مليار جنيه خلال عام 2022، و20 مليار جنيه خلال عام 2021، و8.7 مليار جنيه خلال عام 2020 لعدد 37 شركة، و10.3 مليار جنيه لعدد 54 شركة خلال عام 2019، ونحو 27.6 مليار جنيه لعدد 59 شركة خلال عام 2018، 4.8 مليار جنيه خلال الفترة من أغسطس إلى ديسمبر عام 2017 لعدد 22 شركة.

البورصة شركات زيادة رؤس أموال الشركات البورصة المصرية البنك التجاري الدولي

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023 فى مصر بدون مصنعية

بـ 27 جنيها.. أماكن بيع السكر بأسعار مخفضة فى القاهرة والجيزة

عاجل.. أريحا: الاحتلال يداهم عددا من المنازل ويحتجز مواطنا وامراة فى قرية فصايل

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الأحد 26-11-2023 فى مصر

الأرصاد: سقوط أمطار خفيفة تصاحبها رياح محملة بالأتربة

عاجل.. أهالى المعتقلين الفلسطينيين يحتشدون حول "أتوبيس الأسرى" احتفالًا بعودتهم (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

ماجد حبته

فلسطين.. منزوعة السلاح!

محمد عبدالعزيز

أول الغيث.. هُدنة

مدحت بشاى

عندما خاطبت مصر العالم على الهواء

جلال حمام

الهدنة فرصة.. إن ضيّعها العالم ضاع

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شهيد خامس و5 إصابات فى قصف طائرة مسيرة للاحتلال منزلا فى مخيم جنين

الاحتلال يقتحم سلفيت بالضفة الغربية ويعتقل فلسطينيين من نابلس

القناة 12 العبرية: حركة حماس أثبتت أنها تسيطر على كل أرجاء غزة