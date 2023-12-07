سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 فى مصر

سعر الذهب في مصر من الموضوعات الشائكة في الوقت الحالي نظرًا للارتفاعات الجنونية التي وصل إليها الذهب خلال الشهر الماضي، وتسببت في وصول سعر عيار 21 لأكثر من 2800 جنيه.

ننشر في التقرير التالي سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس 7 ديسمبر 2023 في مصر في آخر تحديث بأسواق الصاغة.



سعر الذهب للبيع والشراء اليوم الخميس



في معاملات اليوم انخفض سعر الذهب عيار 21 لعدة جنيهات، حيث بلغ للبيع 2،760 جنيها وللشراء 2،780 جنيها.

بلغ سعر الذهب عيار 24 للبيع 3،154 جنيها وللشراء 3،177 جنيها.

واستقر سعر الذهب عيار 22 للبيع عند 2،891 جنيها وللشراء عند 2،912 جنيها.

أما سعر الذهب عيار 18 بلغ للبيع 2،366 جنيها وللشراء 2،383 جنيها.

وسعر الذهب عيار 14 للبيع 1،840 جنيها وللشراء 1،853 جنيها.

سعر الذهب عيار 12 للبيع 1،577 جنيها وللشراء 1،589 جنيها.

سعر الأونصة للبيع 98،098 جنيها وللشراء 98،809 جنيها.

سعر الجنيه الذهب للبيع 22،080 جنيها وللشراء 22،240 جنيها.

بلغ سعر الكيلو للبيع 3،154،286 جنيها وللشراء 3،177،143 جنيها.







سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 244.62 ريال سعودى.

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 224.23 ريال سعودى.

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 214.04 ريال سعودى.

سعر جرام الذهب عيار 18 183.46 ريال سعودى.

سعر جرام الذهب عيار 14 142.69 ريال سعودى.

سعر أونصة الذهب في السعودية بيع 7،608.38 ريال سعودى.

سعر أونصة الذهب شراء 7،612.13 ريال سعودى.