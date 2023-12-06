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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء 6-12-2023

الدواجن
الدواجن

يبحث الكثير من المستهلكين على مدار اليوم عن بورصة الدواجن اليوم  وأخر تحديثا في أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية، خاصة في ظل تراجع أسعار الدواجن بشكل مستمر الفترة الحالية في السوق المصري، وتسجيل الفراخ 63 جنيهًا للكيلو بالمزرعة، مع مراعاة إضافة هامش ربح مابين 8 إلي 10 جنيها في الكيلو في االمحلات التجارية.

أسعار الدواجن في الأسواق الشعبية 

وتقدم الدستور إلي متابعيها اخر تحديثاُ إلي قائمة أسعار الدواجن داخل بورصة الدواجن اليوم الأربعاء والتي جاء كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 6-12-2023 

سعر كيلو لحم الفراخ البيضاء اليوم يصل إلي 63 جنيه من المزراعة، ويصل إلي المستهلك بسعر 73 جنيها للكيلو.

سعر كيلو لحم الفراخ الساسو  مابين 73 جنيه و75 جنيه من المزراعة.

واستقر سعر كيلو لحم الفراخ البلدي 110 جنيه  من المزراعة.

سعر كيلو لحم أمهات أبيض كيلو 57 جنيه  من المزراعة.

سعر كيلو أبيض بياض أرضي 55 جنيه  من المزراعة.

سعر كيلو أبيض بياض سلك 52 جنيه.

سعر كيلو أحمر بياض أرضي 72 جنيه من المزراعة.

سعر كيلوأحمر بياض سلك  69 جنيه  من المزراعة.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مجزأت االدواجن والتي تنال إقبال كبير من المواطنين خاصة داخل الأسواق الشعبية وقد جاءت الأسعار اليوم الأربعاء كالتالي:

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الأربعاء 6-12-2023

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الأربعاء الأسواق سعر مابين 150 إلي 180 جنيهًا للكيلو الواحد.

 بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ80 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الأربعاء.

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 108 في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الأربعاء.

أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 155 و180 جنيها 

وبلغ سعر كيلو الكبدة اليوم في الأسواق الشعبية سعر 100 جنيه.

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 48 جنيهًا الأربعاء في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.

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