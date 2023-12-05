أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

تصدرأسعار الدواجن تريند محركات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، نتيجة لتراجع أسعارها بشكل ملحوظ، فقد شهدت أسعار الدواجن تراجع طفيف في بورصة الدواجن اليوم، في مستهل التعاملات الصباحية، وتعتمد أسعار الدواجن على العرض والطلب.

ويقدم الدستور لمتابعية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء

تراجعت أسعار الدواجن بشكل طفيف في بداية تعاملات الصباح وفقا إلي اخر تحديث في بورصة الدواجن، حيث سجلت الأسعار 62 جنيها للكيلو مقابل 63 جنيها أمس.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الثلاثاء

شهدت أسعار الفراخ الساسو تراجتع ملحوظ في بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء حيث سجلت الأسعار 75 جنيها للكيلو مقابل 79 جنيها للكيلو أمس.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الثلاثاء

والفراخ البلدي سجلت أسعارها اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن 110 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن تسجل 57 جنيها.

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مجزأت الدواجن، خاصة البانية والذي أستقرا اليوم في الأسواق الشعبية وقد جاءت قائمة الأسعار لمجزأت الدواجن كالتالي:

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الثلاثاء الأسواق سعر 168جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ81 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الثلاثاء .

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 108 في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء .

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 48 جنيهًا الثلاثاء في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.

وفي ظل هذا الاستقرار، يستفيد المستهلكون من استمرار توافر الدواجن بأسعار معقولة ومناسبة، ووفقا إلي رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في بورصة الدواجن المصرية خلال الفترة المقبلة.