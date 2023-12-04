أسعار الفراخ البيضاء والبلدي والساسو اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

تشهد بورصة الدواجن في مصر حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن خلال الفترة الحالية، وذلك بعد فترة من التذبذب والتقلبات التي شهدتها الأسعار في الأشهر السابقة يرجع هذا الاستقرار إلى جهود الحكومة والجهات المعنية لتنظيم ومراقبة سوق الدواجن، بالإضافة إلى مجهودات المربيين في تحقيق التوازن بين المعروض والطلب.

أسعار الدواجن اليوم الأثنين

ونستعرض في التقرير التالي أسعار الدواجن اليوم الأثنين في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين

سجل سعر كيلو الدواجن البيضاء اليوم الأثنين في بورصة الدواجن سعر 63 جنيها في الكيلو، كما يتم إضافة مابين 8 إلى 10 جنيها هامش ربح للتجار، لتصل إلي المستهلك بسعر 75 جنيها لليكلو.

أسعار الفراخ الساسو تسجل 79 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بسعر 85 جنيها للكيلو.

والفراخ البلدي سجلت أسعارها اليوم الأثنين في بورصة الدواجن 110 جنيها للكيلو.

أسعار الفراخ الأمهات اليوم الأثنين في بورصة الدواجن تسجل 57 جنيها.

أسعار مجزأت الدواجن في الأسواق الشعبية اليوم الأثنين

يبحث الكثير من المواطنين عن أسعار مجزأت الدواجن، خاصة البانية والذي أستقرا اليوم في الأسواق الشعبية وقد جاءت قائمة الأسعار لمجزأت الدواجن كالتالي:

وبلغ سعر كيلو البانية اليوم الأثنين الأسواق سعر 170 جنيهًا للكيلو الواحد.

بينما سجل سعر كيلو أوراك بـ83 جنيهًا اليوم في الأسواق الشعبية اليوم الأثنين .

كما بلغ كيلو الدبابيس عند 110 في المحلات التجارية في مستهل تعاملات اليوم الأثنين .

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة بـ 50 جنيهًا الأثنين في الأسواق التجارية ابحسب المنطقة.

وفي ظل هذا الاستقرار، يستفيد المستهلكون من استمرار توافر الدواجن بأسعار معقولة ومناسبة، ووفقا إلي رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار في بورصة الدواجن المصرية خلال الفترة المقبلة.