أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر السبت 2-12-2023

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 2-12-2023 من أكثر الكلمات البحثية عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك لكونه وجبات رئيسية على المائدة المصرية يوميا في الفطار والغذاء والعشاء ولا يمكن الاستغناء عنها لكبار وصغار السن من الفئات المجتمعية المختلفة.

أسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 2-12-2023

تبحث ربات البيوت عن أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم في مصر السبت 2-12-2023، وذلك لوضع ميزانية شراء شهرية تكفي أفراد الأسرة طوال أيام الشهر، في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية الأساسية في الأسواق المصرية وهى كما يلي:-

سجل كيلو الفراخ البيضاء في المزارع للتجار نحو 65 جنيها، فيما سجل الكيلو في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 70 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ البلدي في المزارع للتجار نحو 76 جنيها، فيما سجل الكيلو في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 79 جنيها، بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الحمراء في المزارع للتجار نحو 76 جنيها، فيما سجل الكيلو في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 79 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الساسو في المزارع للتجار نحو 70 جنيها، فيما سجل الكيلو في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 75 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو الفراخ الأمهات في المزارع للتجار نحو 59 جنيها، فيما سجل الكيلو في المحلات التجارية للمستهلكين نحو 66 جنيها بإضافة تكلفة النقل ومكاسب التجار والموزعين.

سجل كيلو البانية في محلات بيع الطيور نحو 170 جنيها.

سجل كيلو شيش طاووق في محلات بيع الطيور نحو 155 جنيها.

سجل كيلو الأوراك في محلات بيع الطيور نحو 80 جنيها.

سجل كيلو الكبد والقوانص في محلات بيع الطيور نحو 100 جنيه.

أسعار البيض والكتاكيت في الأسواق المصرية للمستهلكين

سجلت كرتونة البيض الأبيض في المزارع للتجار نحو 123 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 129 جنيها.

سجلت كرتونة البيض الأحمر في المزارع للتجار نحو 125 جنيه وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 128 جنيها.

سجلت كرتونة البيض البلدي في المزارع للتجار نحو 135 جنيها وفي المحلات التجارية للمستهلكين نحو 140 جنيها.

سجل الكتكوت الابيض عمر يوم نحو 27 جنيها.

سجل الكتكوت الساسو عمر يوم نحو 16.5 جنيه.

سجل الكتكوت البلدي عمر يوم نحو 10.5 جنيه.