الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم الخميس للذرة والصويا للدواجن والمواشي

اسعار الاعلاف
اسعار الاعلاف

شهدت أسعار الذرة وفول الصويا استقرارًا في الاسواق حيث سجل سعر طن الذرة ”أرجنتيني“: 13400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “برازيلي”: 13400 جنيه، بينما سجل سعر طن الذرة ”أوكراني“: 12400 جنيه، وسجل سعر طن الذرة “تركي”: 12500 جنيه.

أسعار الذرة اليوم الخميس

وبلغ سعر أردب الذرة الرفيعة ” محلي” ”حورس”: 2400 جنيه، فيما بلغ سعر أردب الذرة الشامية: 2000 جنيه، وبلغ سعر طن كورن فلاك ”ذرة أرجنتيني” 14200جنيه، فيما بلغ بذرة الصويا SB مستورد: 40000 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا محلي 44%: 32000 جنيه، كما بلغ سعر كسب صويا 46% محلي: 33500 جنيه، وبلغ سعر كسب صويا مستورد:34000 جنيه.

الذرة الصفراء بـ 12700 والصويا بـ 29000 جنيه.. اسعار الأعلاف في الأسواق

الذرة بـ13600جنيه وفول الصويا بـ28000 جنيه للطن.. أسعار الأعلاف في الأسواق

أسعار الأعلاف في الأسواق| الذرة بـ 12700 والصويا بـ 37600 جنيه للطن

التعاملات الصباحية|أسعار العلف بادي اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أسعار الفول الصويا

وسجل سعر طن صويا فول فات “ مستورد ”: 37600 جنيه، صويا فول فات ”محلي”: 36800 جنيه، وسجل صويا هاي فات 43% ”مستورد”: 29000 جنيه، كما سجل صويا هاي فات 43% ”محلي”: 28000 جنيه.

وبلغ سعر كسب عباد +36%:19500 جنيه، فيما بلغ سعر جيلوتين ”مستورد”: 45000 جنيه، سعر طن رده بران محلي: 1000جنيه، وبلغ جيلوتين ”محلي”: 43200 جنيه، فيما بلغ سعر طن النخالة الخشنة: 8950 جنيه الشيكارة زنة 40 كيلو موحد، وسجل سعر حمل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل طن أعلاف بادي 22700 جنيه، كما سجل طن العلف نامي 22500 جنيه للطن.، فى حين سجل طن العلف ناهى 22400 جنيه للطن، كما سجل طن العلف بادي نامي بـ 21500 جنيه للطن، وسجل طن العلف بياض بـ20600 جنيه، كما سجل طن العلف بياض 17% بـ20300 جنيه.، وسجل سعر طن بياض 16% بـ19300 جنيه للطن، وبلغ سعر طن علف بياض 14% بـ18700 جنيه.

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أسعار الذرة أسعار الذرة اليوم سجل سعر طن الذرة سعر كسب عباد سعر كسب صويا سعر طن الذرة

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