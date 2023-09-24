الأحد 24 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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اقتصاد

التعاملات الصباحية|أسعار العلف بادي اليوم الأحد في بورصة الدواجن

أعلاف
أعلاف

استقرت أسعار العلف بادي اليوم في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم 24 سبتمبر في بداية التعاملات الصباحية.

 أسعار العلف بادي اليوم في الشركات 

تراجع أسعار العلف بادي 23% اليوم  الأحد 24  سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 18300 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأحد 24  سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 18800 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع .

تراجعت أسعار العلف بادي 23% اليوم  الأحد 24 سبتمبر في شركة رويال فيد 19000 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 23% اليوم  الأحد 24 سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي 18300 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة أعلاف الوادي 18690 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 23% اليوم الأحد 24 سبتمبر في شركة أعلاف الإيمان 18200 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

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أسعار العلف بادي نامي 

تراجعت أسعار العلف بادي 21% اليوم الأحد 24  سبتمبر في شركة الكنانة للأعلاف 18250 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الأحد 24  سبتمبر في شركة الدقهلية للدواجن 19200 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الأحد 24  سبتمبر في شركة رويال فيد  19615 جنيهًا للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الأحد 24  سبتمبر في شركة الفريد للأمن الغذائي  18700 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت أسعار العلف بادي 21% اليوم  الأحد 24  سبتمبر في شركة أعلاف الوادي  19200 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

تراجعت  أسعار العلف بادي 21% اليوم  الأحد 24  سبتمبر في شركة أعلاف الأيمان  18600 جنيه للطن في بورصة الدواجن للسلع.

 سعر العلف ناهي 

بلغ أسعار طن العلف بادي اليوم الأحد 24 سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 18500 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف نامي اليوم  الأحد 24  سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 18200 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف ناهي اليوم  الأحد 24  سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 18100 جنيه للطن.

بلغ أسعار طن العلف بادي نامي اليوم  الأحد 24  سبتمبر في بورصة الدواجن سعر 18000 جنيه للطن.

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