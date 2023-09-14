الخميس 14 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي اليوم الخميس 14 سبتمبر 2023 في البورصة والشركات

العلف بادي
العلف بادي

شهدت  أسعارالعلف بادي اليوم الخميس استقرارا في الأسواق، حيث شهدت الأسعار تراجعا.. ونستعرض في السطور التالية أسعار العلف بادي اليوم الخميس 14 سبتمبر.

أسعار العلف بادي اليوم الخميس 14 سبتمبر

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 20100 جنيها للطن.

 سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الممتاز لتصنيع الأعلاف 20200 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة شركة أبو غالي 20500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الوداد 19800 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة نوفل 20500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة إيجيبت فيد 20200 جنيه للطن.

التعاملات الصباحية|قائمة أسعار إضافات الأعلاف اليوم الأربعاء 13 سبتمبر

أسعار العلف بادي اليوم الأربعاء 13 سبتمبر في بورصة السلع

قائمة أسعار العلف بادي تسمين 23% اليوم الأثنين في بورصة السلع

ارتفاع سعر الفراخ.. أسعار الدواجن اليوم فى مصر الخميس 14-9-2023

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 19300 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة زهور القاهرة 19500 جنيها للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة  الإيمان 19650 جنيها للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة العبور 20350 جنيها للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة ألفا فيد - هولمان 20200 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الفاروق 19850 جنيها للطن.

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الخميس 14 سبتمبر

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 21000 جنيه للطن. 

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الحياني 22400 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الأشقاء 19900 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة  ناسكو إيجيبت 20000 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة النهضة للأعلاف 20500 جنيه للطن.

أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% اليوم الخميس 13 سبتمبر في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 19500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة الشروق 20500 جنيه للطن.

سجلت أسعار طن علف الدواجن بادي تسمين سوبر 23%  اليوم الخميس 14 سبتمبر في شركة مؤسسة العامر 20700 جنيه للطن.

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