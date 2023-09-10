الأحد 10 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأحد 10 سبتمبر في بورصة السلع

أعلاف
أعلاف

العلف بادي من أهم مدخلات الإنتاج في أعلاف الدواجن، وقد شهدت أسعار العلف بادي حالة من الاستقرار بعد تراجع استمر على مدار الأسبوع الماضي.

ونستعرض في السطور التالية أسعار أعلاف الدواجن اليوم 10  سبتمبر في بورصة السلع.

أسعار العلف بادي اليوم الأحد 10 سبتمبر

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة مجموعة شركات الإسلامية ( محاسب مجدي حسين ) 20100 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة  الممتاز لتصنيع الأعلاف 20200 

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة أبو غالي 20500 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الوداد 19800 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة نوفل 20500 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة إيجيبت فيد 20200 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا ) 19300 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة زهور القاهرة 19500 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة  الإيمان 19650 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة العبور 20350 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة ألفا فيد - هولمان 20200 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الفاروق 19850 جنيها للطن.

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أسعار العلف بادي تسمين اليوم الأحد 10 سبتمبر

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة فاين فيدز إنترناشيونال 21000 جنيها للطن. 

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الحياني 22400 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الأشقاء 19900 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة ناسكو إيجيبت 20000 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة النهضة للأعلاف 20500 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة هيثم الصعيدي للأعلاف 19500 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة الشروق 20500 جنيها للطن.

سجلت أسعار العلف بادي تسمين سوبر 23% في شركة مؤسسة العامر 20700 جنيها للطن.

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