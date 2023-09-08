الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

طن الذرة الأرجنتينية بـ11500.. تعرف على أسعار الأعلاف في الأسواق اليوم

اعلاف
اعلاف

شهدت أسعار الأعلاف اليوم الجمعة استقرارا في الأسواق، حيث سجل سعر طن الذرة الأرجنتينية 11500 جنيه، فيما سجل سعر طن الذرة البرازيلية 11500 جنيه، وسجل سعر طن الذرة الأوكرانية 10500 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

وصل سعر أردب الذرة الرفيعة "محلى" "حورس" إلى 1700 جنيه، بينما وصل سعر أردب الذرة الشامية إلى 1700 جنيه أيضًا. ووصل سعر طن كورن فلاك "ذرة أرجنتيني" إلى 12300 جنيه، وسعر بذرة الصويا SB المستوردة إلى 40000 جنيه. ووصل سعر كسب صويا المحلي 44% إلى 24000 جنيه، فيما وصل سعر كسب صويا المحلي 46% إلى 25000 جنيه. ووصل سعر كسب صويا المستورد إلى 24500 جنيه.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-9-2023

استقرار أسعار الزيت لدى التجار بالسوق المحلية اليوم

وَسُجِلَ سعرُ طنِّ صويا فول فات "مُستَورِد": 36900 جنيهًا أرضًا، كما بلغَ سعرُ طنِّ صويا فول فات "مَحلِّي": 36500 جنيهًا أرضًا.
وَبَلَغَ سعرُ صويا هاي فات 43% "مُستَورِد": 28600 جنيهًا أرضًا، في حين بلغَ سعرُ صويا هاي فات 43% "مَحلِّي": 23800 جنيهًا أرضًا، كما بلغَ كسبُ عُباد +36%: 17000 جنيه، وبلغَ جيلوتين "مُستَورِد": 45000 جنيهًا.
سعرُ طنِّ رُدَّة بران محلِّي: 7600 جنيهًا، فيما بلغَ جيلوتين "مَحلِّي": 44000 جنيهًا، وبلغَ سعرُ طنِّ النخالة الخشنة: 8800 جنيهًا (الشيكارة زنة 40 كيلو موحد)، وسُجِلَ سعرُ حمِّل تبن القمح 300 جنيه.

أسعار أعلاف الدواجن اليوم

وسجل سعر طن العلف البادي بـ 19800 جنيه، وسعر طن العلف النامي بـ 19500 جنيه، بينما سجل سعر طن العلف الناهي 19400 جنيه. وبالإضافة إلى ذلك، سجل سعر طن العلف البادي النامي 19250 جنيه للطن، وسجل سعر طن العلف الأبيض 17000 جنيه، بينما سجل سعر طن العلف الأبيض بنسبة 17% 16800 جنيه، وسجل سعر طن العلف الأبيض بنسبة 16% 16500 جنيه للطن، وبلغ سعر طن العلف الأبيض بنسبة 14% 16400 جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم سعر طن الذرة سعر أردب الذرة الشامية سعر طن كسب صويا أسعار أعلاف الدواجن اليوم

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