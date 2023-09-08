أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم فى مصر الجمعة 8-9-2023

تراجعت أسعار الدواجن خلال تعاملات اليوم الجمعة، حيث سجلت أسعار الفراخ البيضاء 57 جنيها، كما استقر سعر كرتونة البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام.

وتعرض الدستور في التقرير التالي أسعار الفراخ بورصة الدواجن اليوم في مصر الجمعة 8-9-2023.

سعر الفراخ اليوم

سعر الدواجن البيضاء: 57 جنيها.

سعر الدواجن الساسو: 90 جنيها.

سعر الدواجن أمهات بيضاء: 58 جنيها.

سعر الدواجن البلدي: 112 جنيها.

دواجن بياض أحمر سلك: 67 جنيها.

دواجن بياض أحمر أرضي: 70 جنيها.

وكانت أسعار الدواجن قد سجلت في الأسابيع الماضية انخفاضًا ملحوظًا وصل معه سعر الدواجن عند البائعين إلى 60 جنيها في المتوسط بعد أن كانت تسجل 80 جنيها في المتوسط، وهو ما أرجعه العاملون في المجال إلى تراجع أسعار الأعلاف.

اسعار الكتاكيت اليوم

كتكوت أبيض: 19 جنيها.

كتكوت ساسو: 15 جنيها.

كتكوت ابيض تسمين: 18.5 جنيه.

كتكوت بلدي مشعر: 10 جنيها.

كتكوت ساسو شيفر: 16.5 جنيه.

كتكوت جميزة بدقة: 17 جنيها.

كتكوت الرزي وش: 14 جنيها.

بط استار بيور تسمين: 24 جنيها.

بط فرنساوي أبيض: 23.5 جنيه.

بط المولر المحلي: 33.5 جنيه.

بط المسكوفي: 36 جنيها.

سمان أسمر × أبيض: 3 جنيهات.

رومي الأسمر عمر شهر: 63 جنيها.

رومي الأبيض عمر شهر: 155 جنيها.

بط البغالي المستورد: 56 جنيها.

كتكوت أبيض شركات 22 جنيها.

كتكوت أبيض قطعان 17.25 جنيه.

كتكوت ساسو بيور 16 جنيها.

كتكوت بلدي 9.75 جنيه.

كتكوت هجين 12 جنيها.

سعر كرتونة البيض

استقر سعر كرتونة البيض عند الارتفاعات التي سجلتها منذ عدة أيام، وجاء سعر كرتونة البيض في المزارع كالتالي:

كرتونة بيض أبيض 116 جنيها.

كرتونة بيض أحمر 119 جنيها.

كرتونة بيض بلدي 130 جنيها.