شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا طفيفا خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 7 سبتمبر.

وتقدم "الدستور" لمتابعيها أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم 22 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 16.75 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم 12.5 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم 14.5 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم 8.75 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت هجين عمر يوم 10.5 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم 12 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم 13.5 جنيه الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار كتكوت بط بكيني اليوم الخميس 7 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم مابين 19.75 جنيه إلى 20.25 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم مابين 24.50 جنيه إلى 25.25 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 34.50 جنيه إلى 35.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 30.00 جنيها إلى 30.50 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار كتكوت رومي اليوم الخميس 7 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم ما بين 65.00 جنيها إلى 65.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيها إلى 130.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.