الخميس 07 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت ارتفاعا طفيفا خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 7 سبتمبر.

وتقدم "الدستور" لمتابعيها أسعار الكتاكيت اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم 

سجلت أسعار كتكوت أبيض شركات عمر يوم  22 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت أبيض قطعان عمر يوم 16.75 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو عمر يوم  12.5 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت ساسو بيور عمر يوم  14.5 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت بلدي حر عمر يوم  8.75 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعاركتكوت هجين عمر يوم  10.5 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت جيل ثاني عمر يوم  12 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت روزي بيور عمر يوم  13.5 جنيه الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن

عمر يوم| أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 30 أغسطس في بورصة الدواجن

قائمة أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 28 أغسطس في بورصة الدواجن

أسعار كتكوت بط بكيني اليوم الخميس 7 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم مابين 19.75 جنيه إلى 20.25 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم مابين 24.50 جنيه إلى 25.25 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت بط مسكوفى عمر يوم مابين 34.50 جنيه إلى 35.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

 سجلت أسعار كتكوت بط مولارد عمر يوم مابين 30.00 جنيها إلى 30.50 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

أسعار كتكوت رومي اليوم الخميس 7 سبتمبر

سجلت أسعار كتكوت رومي أبيض عمر يوم ما بين 65.00 جنيها إلى 65.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار  كتكوت رومي أبيض 1200 جرام 125.00 جنيها إلى 130.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

سجلت أسعار كتكوت رومي برونزي 300 جرام 45.00 جنيها اليوم الخميس 7 سبتمبر في بورصة الدواجن.

ارتفاع طفيف أسعار الكتكوت أسعار كتكوت أبيض أسعار كتكوت ساسو أسعاركتكوت هجين

مواد متعلقة

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 5 سبتمبر في بورصة الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين 4 سبتمبر في بورصة الدواجن

الأكثر قراءة

طالبة عين شمس فى دعوى هتك عرضها: ذهبت لشقته علشان بحبه فعاشرنى معاشرة الأزواج

مفاجأة وراء تغيب مرتضى منصور عن محاكمته فى "سب الخطيب"

تشييع جثمان "صيدلانية المنوفية" إلى مثواه الأخير بقرية جنزور

تحصين 243 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية بالغربية

العثور على جثة أجنبى داخل مصعد مطعم شهير فى العجوزة

اتحاد جدة يفقد الأمل فى حسم صفقة محمد صلاح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الناس اللى ركبوا الترند!

خالد عكاشة

صراع القيادة والنفوذ فى الشمال السورى

محمد العسيري

الحيارى والمتعبون فى حضرة الشيخ ياسين

خالد حريب

انتخابات رئاسية واحتفالات الانتصار على الإرهاب

وائل لطفي

الجذور السامة للمشكلة السكانية

أسامة مهران

ولاية جديدة.. المحقق والمأمول

ماجد أبادير

طموحنا يحمل الكثير

ماجد حبته

قمة إفريقيا للمناخ

صور

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«أعلى نقاط التفاهم».. إسرائيل على وشك التوصل لاتفاق تطبيع مع السعودية

الاحتلال يعتقل فلسطينيًا طعن 3 مستوطنين فى القدس

الخارجية الفلسطينية تطالب بضرورة الاعتراف الفورى بالدولة وإنهاء الاحتلال