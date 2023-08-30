عمر يوم| أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 30 أغسطس في بورصة الدواجن

سجلت أسعار الكتاكيت اليوم ارتفاعا طفيفا في بورصة الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء، حيث أن الكتاكيت من مدخلات الإنتاج التي تؤثر على أسعار الدواجن في الأسواق بشكل نهائي.

ونقدم في السطور التالية أسعار الدواجن خلال التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة القاهرة 21.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة المصرية الهولندية (طارق هلا) 19 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 22.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة أمات للدواجن 22جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة طنبول للاستثمار الداجني 21 جنيها للكتكوت.

أسعار الكتاكيت اليوم 30 أغسطس في الشركات

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة كايرو ثري إية للدواجن23 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة الصلاح 21 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة مجموعة القصبي للإستثمار23 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة مجموعة حسن الغريب 20 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة طيبة لجدود للدواجن 23 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة مجموعة الوادي21 جنيها للكتكوت.

سعر الكتكوت البلدي اليوم الأربعاء 30 أغسطس

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس في شركة الكتكوت الساسو14.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس الكتكوت السمان (الأسمر) 3.5 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس الكتكوت البلدي 9.25 جنيها للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس الكتكوت السمان (الأبيض) 4 جنيهات للكتكوت.

بلغت أسعار الكتاكيت عمر يوم خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 30 أغسطس كتكوت السمان أبيض بيور 6 جنيهات للكتكوت.