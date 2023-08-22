الثلاثاء 22 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

شهدت أسعار الكتاكيت أستقرار اليوم في الأسعار خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدر سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم من 16.5 جنيه إلى 19.5 جنيه 

قدر سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم  من 15.5 جنيه إلى 15.75 جنيه

قدرسعر كتكوت ساسو عمر يوم من 11 جنيها إلى 12 جنيها

 قدرسعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم  من 13 جنيه إلي 14 جنيه 

قدرسعر كتكوت بلدي حر عمر يوم  من 7.5 جنيه إلي 8.5 جنيه 

قدرسعر كتكوت هجين عمر يوم  من9.5 جنيه إلي 10.5 جنيه 

قدرسعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم  من 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

قدرسعر  كتكوت روزي بيور عمر يوم من 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه.

أسعار القمح اليوم الثلاثاء لدى تجار الجملة

أسعار الفراخ والبيض اليوم الثلاثاء 22 أغسطس 2023 فى بورصة الدواجن الرئيسية

أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدر سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم من 17.25 جنيه إلى 17.75 جنيه.

 قدر سعر  كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم من 22.50 جنيه إلى 23.25 جنيه.

 قدر سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم من 30.50 جنيه إلى 31.00 جنيه.

قدر سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 28.50 جنيه إلي 29.00 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدر سعر كتكوت رومى أبيض عمر يوم من 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه.

أقدر سعر عار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه.

 قدر سعر كتكوت رومى أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه.

 قدر سعر كتكوت رومى برونزى 300 جرام 45.00.

أسعار كتكوت سمان اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدرسعر كتكوت سمان أسمر عمر يوم  3.50 جنيه.

قدرسعر كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

أسعار كتاكيت الرومي أسعار كتكوت سمان سعر كتكوت أبيض قطعان سعر كتكوت أبيض أسعارالكتاكيت اليوم

الأكثر قراءة

برقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 علمي علوم ورياضة وأدبي

تحرك برلمانى عاجل لرفع البلوكات الخرسانية حول قلعة قايتباى

أول تحرك برلمانى للمصالحة بين مرتضى والخطيب: "آن الأوان لطى صفحة الخلافات"

ظهرت الآن| نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2023 والحدود الدنيا للكليات

وزير التربية يستعرض جهود خطة صيانة المبانى المدرسية

وزيرة الهجرة: أبناؤنا فى الخارج أولوية قصوى بالنسبة للدولة المصرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

تحدى الجامعة العربية

إبراهيم داود

طه حسين بين المهنة والفن

منى رجب

آفاق جديدة لمستقبل الساحل الشمالى «الجميل»

وائل لطفي

مصر ومتلازمة الأخ الأكبر!

ماجد حبته

بيت التراث

الحسين عبدالرازق

نظرة لقانون البناء!

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

صور

مهرجان العلمين للحيوانات الأليفة (صور)

مولد السيدة العذراء بدير درنكة فى أسيوط (صور)

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يعتقل فلسطينيين بزعم تنفيذ عملية إطلاق نار فى الخليل

"النقل السورية": إصابة عسكرى وخسائر مادية فى العدوان الإسرائيلى على دمشق

إصابات وحالات اختناق فى مواجهات مع الاحتلال بمنطقة "بئر المحجر" بمدينة الخليل