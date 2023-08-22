أسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22-8-2023 في بورصة الدواجن

شهدت أسعار الكتاكيت أستقرار اليوم في الأسعار خلال التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن.

ونستعرض في السطور التالية اسعار الكتاكيت اليوم الثلاثاء 22 أغسطس في بورصة الدواجن.

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدر سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم من 16.5 جنيه إلى 19.5 جنيه

قدر سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم من 15.5 جنيه إلى 15.75 جنيه

قدرسعر كتكوت ساسو عمر يوم من 11 جنيها إلى 12 جنيها

قدرسعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم من 13 جنيه إلي 14 جنيه

قدرسعر كتكوت بلدي حر عمر يوم من 7.5 جنيه إلي 8.5 جنيه

قدرسعر كتكوت هجين عمر يوم من9.5 جنيه إلي 10.5 جنيه

قدرسعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم من 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه

قدرسعر كتكوت روزي بيور عمر يوم من 10.5 جنيه إلي 11.5 جنيه.

أسعار كتكوت البط اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدر سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم من 17.25 جنيه إلى 17.75 جنيه.

قدر سعر كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم من 22.50 جنيه إلى 23.25 جنيه.

قدر سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم من 30.50 جنيه إلى 31.00 جنيه.

قدر سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 28.50 جنيه إلي 29.00 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدر سعر كتكوت رومى أبيض عمر يوم من 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه.

أقدر سعر عار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه.

قدر سعر كتكوت رومى أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه.

قدر سعر كتكوت رومى برونزى 300 جرام 45.00.

أسعار كتكوت سمان اليوم الثلاثاء 22 أغسطس

قدرسعر كتكوت سمان أسمر عمر يوم 3.50 جنيه.

قدرسعر كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.