السبت 18 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فحص وعلاج 1600 حالة في قافلة طبية ببني سويف

جانب من القافلة
جانب من القافلة

واصلت مديرية الصحة في بنى سويف تنفيذ خطة القوافل الطبية العلاجية التي تنفذها  وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، وتشهد هذه القوافل متابعة يومية الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، ضمن الجهود التي تنفذها الحكومة في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة  الرئاسة "حياة كريمة".

وأوضح الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة، أن إدارة القوافل نفذت قافلة طبية "على مدار يومين  بقرية نزلة البرقي مركز الفشن، مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات (الباطنة، الأطفال، الجراحة،النساء، الجلدية،أسنان، تنظيم الأسرة) وضمن إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1645 مريضًا وصرف العلاج لهم بالمجان معمل دم 184، معمل طفيليات 35، حالات الأشعة العادية 5، أشعة عادية 5، استصدار 13 قرارًا  للعلاج على نفقة الدولة، موجات فوق صوتية 101 حالة، تحويل 3 حالات للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ندوات للتثقيف الصحي

كما تضمنت فعاليات القافلة عقد ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 120 مواطنًا،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ100 مواطن.

وأشار وكيل الصحة إلى الدعم النوعي الذي تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتي ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسؤول المالي والإداري، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.

بني سويف وزارة الصحة حياة كريمه قافلة طبية مركز الفشن

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