الأربعاء 23 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء 23-8-2023 في بورصة الدواجن الرئيسية والشركات

كتاكيت
كتاكيت

ارتفعت اليوم الأربعاء أسعار الكتاكيت في مستهل التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث شهدت الكتاكيت اليوم زيادة في الطلب عليها، الأمر الذي ينتج عنها زيادة في الأسعار.

ونستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت اليوم الأربعاء خلال مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم الأربعاء 23 أغسطس

ارتفع  سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم  ليتراوح من 16.75 جنيه إلى 20 جنيها

ارتفع  سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ليتراوح  من 16 جنيه إلى 16.25 جنيه

ارتفع سعر كتكوت ساسو عمر يوم ليتراوح من 12 جنيها إلى 13 جنيها

ارتفع سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم  ليتراوح من 14 جنيه إلى 15 جنيها 

ارتفع  سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم  ليتراوح من 8 جنيه إلي 9 جنيهات 

ارتفع  سعر كتكوت هجين عمر يوم ليتراوح  من 10 جنيه إلى 11 جنيها 

ارتفع  سعر كتكوت جيل ثاني عمر يوم  ليتراوح من 11.50 جنيه إلي 12.50 جنيه

ارتفع  سعر  كتكوت روزي بيور عمر يوم من 12 جنيه إلي 13 جنيها.

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أسعار كتكوت البط اليوم الأربعاء23 أغسطس

ارتفع  سعر كتكوت بط بكيني فرنساوي عمر يوم من 17.75 جنيه إلى 18.25 جنيه.

ارتفع  سعر  كتكوت بط تسمين فرنساوي عمر يوم من 22.50 جنيه إلى 23.25 جنيه.

ارتفع  سعر كتكوت بط مسكوفى عمر يوم من 31 جنيه إلى 32.00 جنيه.

ارتفع  سعر كتكوت بط مولارد عمر يوم من 29 جنيه إلي 29.00 جنيه.

أسعار كتاكيت الرومي اليوم الأربعاء 23 أغسطس

قدر سعر كتكوت رومى أبيض عمر يوم من 65.00 جنيه إلي 65.00 جنيه.

أقدر سعر عار كتكوت رومى أبيض 1200 جرام 125.00 جنيه إلي 130.00 جنيه.

 قدر سعر كتكوت رومى أسمر برونزي عمر يوم 20.00 جنيه.

 قدر سعر كتكوت رومى برونزى 300 جرام 45.00.

أسعار كتكوت سمان اليوم الأربعاء 23 أغسطس

قدرسعر كتكوت سمان أسمر عمر يوم  3.50 جنيه.

قدرسعر كتكوت سمان أبيض عمر يوم 4 جنيهات.

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