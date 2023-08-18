ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 18 غسطس في بورصة الدواجن

مع تحسن الأحوال الجوية، بدأت أسعار الكتاكيت في الارتفاع مرة أخرى، حيث قفزت الأسعار من 7 جنيهات إلى 18 جنيها في أسبوع، حيث إن أسعار الكتاكيت تعتمد على العرض والطلب.

وسنستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن وفي الشركات، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم ليسجل ما بين 14.5 إلى 18.5 جنيها.

سجل سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 14 إلى 14.25 جنيه.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 10 إلى 12 جنيها.

سجل سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 13 إلى 14 جنيها.

سجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

سجل كتكوت هجين عمر يوم ما بين 8 إلى 8.25 جنيه.

سجل كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 17 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 17 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة أمات للدواجن 16.75 جنيه.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا) 16 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة كايرو ثري ايه للدواجن 18 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة القاهرة 16 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 18 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة الصلاح 19 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 16.25 جنيه.