الجمعة 18 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

ارتفاع أسعار الكتاكيت اليوم الجمعة 18 غسطس في بورصة الدواجن

كتاكيت
كتاكيت

مع تحسن الأحوال الجوية، بدأت أسعار الكتاكيت في الارتفاع مرة أخرى، حيث قفزت الأسعار من 7 جنيهات إلى 18 جنيها في أسبوع، حيث إن أسعار الكتاكيت تعتمد على العرض والطلب.
وسنستعرض في السطور التالية أسعار الكتاكيت عمر يوم في بورصة الدواجن وفي الشركات، والتي جاءت كالتالي:

أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم الجمعة

سجل سعر كتكوت أبيض شركات عمر يوم  ليسجل ما بين  14.5 إلى 18.5 جنيها.

سجل سعر كتكوت أبيض قطعان عمر يوم ما بين 14 إلى 14.25 جنيه.

سجل سعر كتكوت ساسو عمر يوم ما بين 10 إلى 12 جنيها.

سجل سعر كتكوت ساسو بيور عمر يوم ما بين 13 إلى 14 جنيها.

سجل سعر كتكوت بلدي حر عمر يوم ما بين 6.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.

سجل كتكوت هجين عمر يوم ما بين 8 إلى 8.25 جنيه.

سجل كتكوت جيل ثاني عمر يوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

سجل سعر كتكوت روزي بيور عمر يوم ما بين 9 إلى 10 جنيهات.

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 فى مصر

متوسط سعر الكتكوت الأبيض شركات

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة مجموعة حسن الغريب 17 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة أسيوط للاستثمار والتنمية 17 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة أمات للدواجن 16.75 جنيه.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة المصرية الهولندية ( طارق هلا) 16 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم  عمر يوم في شركة كايرو ثري ايه للدواجن 18 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة القاهرة 16 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة مجموعة القصبي للاستثمار 18 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة الصلاح 19 جنيها.

سجل أسعار الكتكوت الأبيض اليوم عمر يوم في شركة مجموعة الوادي 16.25 جنيه.

بشكل نسبي قفزة أسعار الكتاكتيت أسعار الكتاكيت بورصة الدواجن اليوم الجمعة سعر كتكوت أبيض سعر كتكوت أبيض قطعان سعر كتكوت ساسو

الأكثر قراءة

إصابة 47 فى انقلاب أتوبيس على طريق إسكندرية مطروح

"الحوار الوطنى" يقدم مقترحًا بفتح تراخيص البناء فى القرى والمدن

على 13 رحلة طيران.. 2600 سائح يصلون مرسى علم اليوم

رئيس جهاز مدينة القاهرة يتفقد مشروعى سكن مصر ودار مصر

بدءًا من اليوم .. تفاصيل غلق طريق النايل سات

"القبة السماوية".. مركز علمي وعروض تفاعلية للأفلاك والاجرام السماوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

فلنحتفل بوفاء النيل

وائل لطفي

القلعة والبحر والسيدة نفيسة

ماجد حبته

قمة الـ«بريكس» المقبلة

خالد عكاشة

اشتباكات طرابلس.. السلاح يكشف الحقيقة دائمًا!

وائل لطفي

خطر العنصرية

مؤمن المحمدي

تأثير الفراشة أو الشماعة

محمد العسيري

السودان.. الوضع خارج السيطرة

ماجد حبته

تنمية البوابة الغربية

صور

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

الأدوار النهائية لـ بطولة الجودو بالعلمين

صور | البطولة العربية للأندية البطلة للجودو 2023 بالعلمين

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون "الأقصى" وسط حراسة شرطة الاحتلال

الاحتلال الإسرائيلى يغلق الحرم الإبراهيمى الشريف فى مدينة الخليل

عشرات الإصابات خلال اقتحام مئات المستوطنين المنطقة الشرقية فى نابلس