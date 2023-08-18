أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 فى مصر

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الفراخ والبط وفق السعر المتداول في بورصة الدواجن لأحدث الأسعار لمنتجات الدواجن.



أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

ننشر في هذا التقرير أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 وكذلك أخر سعر للبيض.



سعر الفراخ اليوم الجمعة



الفراخ البيضاء 61 جنيه

الفراخ الساسو 103 جنيه

الفراخ البلدي 112 جنيه

امهات بيضاء 56 جنيه

بياض أبيض سلك 57 جنيه

بياض أبيض أرضي 59 جنيه

بياض أحمر سلك 62 جنيه

بياض أحمر أرضي 66 جنيه

كتكوت أبيض شركات 18.50 جنيه

كتكوت أبيض قطعان 14.25 جنيه

كتكوت ساسو 12 جنيه

كتكوت ساسو بيور 14 جنيه

كتكوت بلدي 8.50 جنيه

كتكوت هجين 10.50 جنيه

كتكوت سمان أبيض 4 جنيه

كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه



سعر البيض اليوم الجمعة



بيض أبيض 107 جنيه

بيض أحمر 109 جنيه

بيض بلدي 119 جنيه

سعر البط اليوم الجمعة



بط بغال جرموه عمر يوم 26 جنيه

بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه

بط فرنساوي عمر يوم 8 جنيه

بط فرنساوي بيور عمر يوم 22 جنيه

بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيه

بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيه

كيلو بط بلدي 100 جنيه

كيلو بط مولار 65 جنيه

كيلو بط فرنساوي 50 جنيه

كيلو بط مسكوفي 100 جنيه



أسعار الرومي اليوم الجمعة

رومي أبيض عمر يوم 65 جنيه

رومي أبيض شهر/كيلو 145 جنيه

رومي برونزي 300 جرام 45 جنيه

رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه

رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه



أسعار الأعلاف اليوم الجمعة

علف بادي 23% 22,000 جنيه

علف نامي 21% 21,950 جنيه

علف ناهي 19% 21,850 جنيه

علف بادي نامي 21,5% 20,650 جنيه

علف بيض انتاجي 16% 17,300 جنيه

علف بيض انتاجي 18% 17,750 جنيه