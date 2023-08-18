الجمعة 18 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 فى مصر

الفراخ
الفراخ

يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الفراخ والبط وفق السعر المتداول في بورصة الدواجن لأحدث الأسعار لمنتجات الدواجن.
 

أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر

 

ننشر في هذا التقرير أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 وكذلك أخر سعر للبيض.
 

سعر الفراخ اليوم الجمعة 
 

الفراخ البيضاء 61 جنيه 
الفراخ الساسو 103 جنيه 
الفراخ البلدي 112 جنيه 
امهات بيضاء 56 جنيه 
بياض أبيض سلك 57 جنيه 
بياض أبيض أرضي 59 جنيه 
بياض أحمر سلك 62 جنيه 
بياض أحمر أرضي 66 جنيه 
كتكوت أبيض شركات 18.50 جنيه 
كتكوت أبيض قطعان 14.25 جنيه 
كتكوت ساسو 12 جنيه 
كتكوت ساسو بيور 14 جنيه 
كتكوت بلدي 8.50 جنيه 
كتكوت هجين 10.50 جنيه 
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه 
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه 
 

قائمة أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس 17 أغسطس بعد تراجع فول الصويا

سعر البيض اليوم الجمعة


بيض أبيض 107 جنيه 
بيض أحمر 109 جنيه 
بيض بلدي 119 جنيه

سعر البط اليوم الجمعة 
 

بط بغال جرموه عمر يوم 26 جنيه 
بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه 
بط فرنساوي عمر يوم 8 جنيه 
بط فرنساوي بيور عمر يوم 22 جنيه 
بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيه 
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيه 
كيلو بط بلدي 100 جنيه 
كيلو بط مولار 65  جنيه 
كيلو بط فرنساوي 50  جنيه 
كيلو بط مسكوفي 100  جنيه 
 

أسعار  الرومي اليوم الجمعة 

رومي أبيض عمر يوم 65 جنيه 
رومي أبيض شهر/كيلو 145 جنيه 
رومي برونزي 300 جرام 45 جنيه 
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه 
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60  جنيه 
 

أسعار الأعلاف اليوم الجمعة 

علف بادي 23% 22,000 جنيه 
علف نامي 21% 21,950 جنيه 
علف ناهي 19% 21,850 جنيه 
علف بادي نامي 21,5% 20,650 جنيه 
علف بيض انتاجي 16% 17,300 جنيه 
علف بيض انتاجي 18% 17,750  جنيه

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