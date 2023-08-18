أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 فى مصر
يقدم موقع الدستور لمتابعيه خدمة عرض أسعار الفراخ والبط وفق السعر المتداول في بورصة الدواجن لأحدث الأسعار لمنتجات الدواجن.
أسعار الفراخ| بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 في مصر
ننشر في هذا التقرير أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم الجمعة 18-8-2023 وكذلك أخر سعر للبيض.
سعر الفراخ اليوم الجمعة
الفراخ البيضاء 61 جنيه
الفراخ الساسو 103 جنيه
الفراخ البلدي 112 جنيه
امهات بيضاء 56 جنيه
بياض أبيض سلك 57 جنيه
بياض أبيض أرضي 59 جنيه
بياض أحمر سلك 62 جنيه
بياض أحمر أرضي 66 جنيه
كتكوت أبيض شركات 18.50 جنيه
كتكوت أبيض قطعان 14.25 جنيه
كتكوت ساسو 12 جنيه
كتكوت ساسو بيور 14 جنيه
كتكوت بلدي 8.50 جنيه
كتكوت هجين 10.50 جنيه
كتكوت سمان أبيض 4 جنيه
كتكوت سمان أسمر 3.50 جنيه
سعر البيض اليوم الجمعة
بيض أبيض 107 جنيه
بيض أحمر 109 جنيه
بيض بلدي 119 جنيه
سعر البط اليوم الجمعة
بط بغال جرموه عمر يوم 26 جنيه
بط مسكوفي عمر يوم 27 جنيه
بط فرنساوي عمر يوم 8 جنيه
بط فرنساوي بيور عمر يوم 22 جنيه
بط مولار مستورد عمر يوم 35 جنيه
بط مولار مستورد عمر 15 يوم 50 جنيه
كيلو بط بلدي 100 جنيه
كيلو بط مولار 65 جنيه
كيلو بط فرنساوي 50 جنيه
كيلو بط مسكوفي 100 جنيه
أسعار الرومي اليوم الجمعة
رومي أبيض عمر يوم 65 جنيه
رومي أبيض شهر/كيلو 145 جنيه
رومي برونزي 300 جرام 45 جنيه
رومي أسمر برونزي عمر يوم 20 جنيه
رومي برونزي عتاقي 5 ك/10 ك 60 جنيه
أسعار الأعلاف اليوم الجمعة
علف بادي 23% 22,000 جنيه
علف نامي 21% 21,950 جنيه
علف ناهي 19% 21,850 جنيه
علف بادي نامي 21,5% 20,650 جنيه
علف بيض انتاجي 16% 17,300 جنيه
علف بيض انتاجي 18% 17,750 جنيه